مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
المصري عباس الجمل يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025
موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي
رياضة

ورشة عمل لحكام القسم الثاني بمركز المنتخبات

امتدادًا لخطة تطوير منظومة التحكيم المصري التي وضعها أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، أقيمت اليوم ورشة عمل لحكام دوري القسم الثاني "ب" بمشاركة 80 حكمًا ومساعدًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأت ورشة العمل بمحاضرات نظرية لأوسكار رويز، واختبارات "فيديو تست" داخل قاعة المحاضرات تلاها اختبارات اللياقة البدنية في الملعب بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية واللجنة الفنية للحكام.

وسبق للجنة الحكام الرئيسية إقامة ورش عمل لحكام القسم الثاني أ "المحترفين" وأجرت لهم اختبارات لياقة بدنية في الملعب واختبارات نظرية، كما أقامت تجمعا لحكام النخبة قبل انطلاق مباريات كأس عاصمة مصر كفرصة لفرز جدد واختيار أكبر عدد من الحكام المميزين لخلق جيل جديد من الحكام.

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

