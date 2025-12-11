قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس القارات للأندية.. لاعبو بيراميدز في جسلة تصوير قبل لقاء فلامنجو
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
أشرف عبد العزيز يدافع عن محمد صبحي: حد عارف كان حاسس بإيه أو إيه واجعه؟!
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
30 دقيقة.. سيطرة وتهديد للمغرب أمام سوريا في ربع نهائي كأس العرب
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات
استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب

محمد عبد الفتاح

في مشهد مُضيء يعكس الوعي الكبير بأهمية المشاركة الوطنية، حرصت زينب علي محمود النقادي، التي يتجاوز عمرها المائة عام، على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة مركز إدفو، قادمة من مدينة البصيلية.

وصلت الحاجة زينب إلى لجنة الاقتراع وسط دعم من أفراد أسرتها، لتُقدّم نموذجًا مُشرّفًا في الحرص على أداء الواجب الوطني، رغم تقدمها الكبير في السن، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع.


ومع انطلاق اليوم الثاني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، بدأت لجان الاقتراع في فتح أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل ثلاث دوائر انتخابية بمحافظة أسوان، وذلك بإجمالي 152 لجنة فرعية موزعة على مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو.

وتضم خريطة اللجان والطاقة التصويتية الدائرة الأولى بمركز أسوان 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 419 ألف و764 ناخباً ويتنافس فيها 16 مرشحا بينهم سيدة.   

جولة الإعادة 

بينما تشمل الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألف و435 ناخباً، ويتنافس فيها 17 مرشحا بينهم 3 سيدات.  فى حين تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بعدد ناخبين يصل إلى 336 ألف و129 ناخباً، ويتنافس فيها 20 مرشحا بينهم سيدتان. 

وكان قد وجه محافظ أسوان باعتبار يومى الأربعاء والخميس المقبلين إجازة لطلاب المدارس التى تقع داخلها مقار اللجان الانتخابية، لضمان تهيئة مقرّات جاهزة لاستقبال الناخبين، كما شدد على إعداد جداول دراسية مرنة لتعويض الطلاب وعدم التأثير على انتظام العملية التعليمية. 

وأكدت المحافظة جاهزيتها للتعامل مع أى جولة إعادة إضافية بالمواعيد المعلنة، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فى حال تكرار الإعادة ستُجرى يومى 3 و4 يناير المقبل.  وينطلق اليوم الأربعاء، تصويت المصريين في الداخل بـ انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى على المقاعد الفردية فقط.  وتُجرى الانتخابات في (30) دائرة مُوزعة على ( 10 ) محافظات، بإجمالي (58) مقعد.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

