من مركز سيطرة الشبكة الوطنية | محافظ أسوان يتابع سير انتخابات النواب .. شاهد

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأجواء الإنتخابية لإقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

وخلال متابعته لسير العملية الإنتخابية فى حضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة .

انتخابات

أكد الدكتور إسماعيل كمال على مواصلة تكثيف الجهود من مسئولى المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانيات ، وتقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل أمام اللجان الإنتخابية حتى يتسنى للناخبين التوجه لصناديق الإقتراع ، وأداء صوتهم فى سهولة ويسر لإختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان .

ولفت إلى أنه يتم بالتوازى توفير مقاعد الإنتظار ، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، فضلاً عن توفير المظلات ومبرادات المياه ، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية التى تضم 152 لجنة تستقبل 840 ألف و 731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية .