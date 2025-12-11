محافظ أسوان يتفقد لجان الاقتراع في إعادة انتخابات مجلس النواب..شاهد

فى اليوم الثانى لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب ، قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد لجان الإقتراع وذلك بمدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين ، والتى تأتى من ضمن 152 لجنة فرعية تستقبل 840 ألف و 731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية .

وخلال تفقده للجنة الإقتراع ، أطمئن الدكتور إسماعيل كمال على توافر كافة أوجه الدعم اللوجستى والتجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان والتى تم تنفيذها قبل وأثناء إنطلاق ماراثون الإنتخابات .

وأكد على أنه تم توفير مختلف التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين ، ولاسيما من ذوى الإحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات ، مع إنتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية أمام اللجان .

انتخابات

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك متابعة لحظية لإنتظام العملية الإنتخابية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتى تم ربطها بغرف العمليات بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ، فضلاً عن المتابعة عبر أجهزة مركز السيطرة للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ ، وخاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والنظافة العامة ، بجانب تذليل أى عقبات أخرى .

ووجه المحافظ الدعوة لجميع قوى المجتمع الأسوانى بالنزول إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم للمشاركة الإيجابية لصناعة مستقبل بلدهم ، وإختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان بمجلس النواب .