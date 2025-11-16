خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير الخدمات الجماهيرية ورفع كفاءة المنظومة الإدارية بما يلبي احتياجات المواطنين والأجانب على حد سواء، ويعزز توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية تستهدف التيسير على المتعاملين وتسريع إجراءات استخراج المستندات الرسمية وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية.

خدمة VIP إكسبريس

خدمة VIP إكسبريس

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الداخلية إطلاق خدمة جديدة تحت اسم خدمة VIP إكسبريس داخل مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق كخدمة اختيارية مصممة لتلبية احتياجات المواطنين الذين يرغبون في مستوى أعلى من السرعة والدقة أثناء إنهاء معاملاتهم.

وتم تجهيز صالة مخصصة داخل ديوان الإدارة توفر بيئة عمل متكاملة تضمن الراحة وسرعة إنجاز الإجراءات.

خدمة VIP إكسبريس لتصاريح العمل

وتتيح خدمة VIP إكسبريس إمكانية استخراج تصريح العمل المميكن في صورة كارت ID وتسليمه للمواطن خلال ساعة واحدة فقط من استكمال المستندات المطلوبة وهو ما يمثل تطورا جوهريا في زمن إنجاز هذه المعاملة التي تشهد إقبالا متزايدا خاصة بين المواطنين المقبلين على العمل بالخارج.

وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتقديم خدمات فورية تعتمد على أحدث الأنظمة المعلوماتية وتواكب احتياجات المتعاملين.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة ضمن مسار متواصل تعمل من خلاله وزارة الداخلية على تحديث وميكنة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات سعيا لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية بما يدعم توجه الدولة نحو تطبيق معايير الحوكمة الإدارية الحديثة وتحقيق رضا المواطنين.

كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة في الخدمات الحكومية عبر توفير بيئة خدمية متطورة تعتمد على التكنولوجيا وتعكس حرص الوزارة على الاستجابة السريعة لمتطلبات الجمهور.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها للارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية والخدمية من خلال تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بما يضمن تقديم خدمات أكثر جودة وسهولة وبما يدعم مسيرة التطوير المؤسسي في الجمهورية الجديدة.

وتؤكد الوزارة أن خدمة VIP إكسبريس تمثل خطوة إضافية نحو توسيع نطاق الخدمات المميكنة ورفع مستوى كفاءة منظومة تصاريح العمل بما يتماشى مع توجه الدولة لإتاحة خدمات سريعة وآمنة تدعم جهود التنمية وتقدم للمواطنين تجربة خدمية متكاملة تتسم بالدقة والانسيابية.