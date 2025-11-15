صفقة بـ2.7 مليار جنيه.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات قادمة من الخارج| صور

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيداً لتهريبها للخارج، تُقدر قيمتها المالية بـ 2,730 مليار جنيه.

القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 عنصرًا إجراميا:

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم 11عنصرا إجراميا “بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول” بجلب كميات من أقراص "الكبتاجون" المخدر تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

وأشارت التحريات إلى قيام عناصر التشكيل بإتخاذ ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لطحن كميات من الأقراص المخدرة وتحويلها إلى "بودرة" وإخفائها داخل "ترابيزات خشبية" بنظام الكبس استعداداً لتهريبها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم وتم ضبطهم بنطاق محافظتى "القاهرة ، الجيزة"، وبحوزتهم (900 ألف قرص كبتاجون مخدر – 200 كيلو جرام لبودرة الكبتاجون المخدر بما يعادل 1,200 مليون قرص مخدر مخبئين داخل ألواح خشبية – مطحنة – بندقية خرطوش– 4 سلاح أبيض – 5 سيارات) ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة فى الدول المستهدفة بـحوالى (2,730 مليار جنيه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.