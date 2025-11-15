معرض للمنتجات الاستهلاكية بجامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة الداخلية

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بمشاركة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية وبنك مصر معرض المنتجات الاستهلاكية.



برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة و الذى يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى بصالة الألعاب الرياضية بالحرم الجامعي (ب) - كلية التجارة

ويقدم المعرض مختلف المنتجات من "ملابس - مفروشات منتجات جلدية - بطاطين - منتجات بلاستيكية"وذلك بإشراف اللواء حسام الشربيني - أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة.



وفى سياقه أشادت الدكتورة غادة فاروق بالتعاون المثمر بين الجامعة و المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية وبنك مصر مؤكد أن تضافر الجهود و التعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات يؤدى إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وفقًا للاستراتيجيات والخطط الوطنية و يضمن التنسيق المستمر و توجيه الجهود نحو تحسين و رفع مستوى المعيشة و توفير إحتياجات أبناء الجامعة ومنتسبيها بأسعار تنافسية.



كما نوهت إلى حرص القطاع على تنظيم معارض متنوعة تلبي احتياجات المجتمع الجامعى و تدعم الصناعات الوطنية المختلفة لخلق أسواق جديدة أكثر انتشار بين طلاب الجامعة.