قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات عاجلة في اجتماعه الدورى

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
حسام الفقي

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس : عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس من الخارج وإبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

استهل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المتواصلة في دعم العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع تمت المصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة في 21 أكتوبر 2025، وكذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة للمجلس بجلستها المنعقدة في 4 نوفمبر 2025.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث تم النظر في اقتراح مجلس كلية التمريض" المعهد الفنى للتمريض الدمرداش " بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/٩/٢٤م بشأن وضع مقترح وآليه تأهيل الطلاب للتخرج وذلك بعد الإنتهاء من فترة التدريب الإجبارية بعمل معدل تراكمي لطلاب المعهد الفنى للتمريض ( الدمرداش) التابع للكلية.

كما تم النظر في اقتراح الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب إدراج خدمتى ( مقابل استلام الشهادات الكرتونية - مقابل استعجال الشهادات الكرتونية ) ضمن خدمات الخريجين بالجامعة على منصة UMS ، وذلك على أن يقوم الخريج بتقديم الطلب ويتم تعليقه لحين الرد من قبل موظفى الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب إما بالموافقة أو الرفض وفقاً لحالة الشهادات ( محررة وتم تسليمها للكليات - لم تحرر ) ، مع حذف خدمة إستلام الشهادات الكرتونية من خدمات الكليات على منصة UMS .

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على أهمية الاستمرارية فى تطوير منظومة الخدمات الطلابية بما يواكب التحول الرقمي في الجامعة، ويسهم في تيسير الإجراءات على الطلاب والخريجين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الإداري والأكاديمي.

كذلك أوصي الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، خلال فاعليات الجلسة  إبراهيم سعيد حمزه ، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب ، بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الرحلات العملية بعدد من كليات الجامعة وهي ( العلوم -الآثار - الزراعة - البنات - الآداب - التربية) وهو ما تم فعليا عقب إنتهاء المجلس مباشرة حيث تم تدبير الموارد المالية اللازمة ( مناصفه بين الموازنة والحسابات الخاصة ) و دعم الرحلات العملية بالكليات وإخطارهم بذلك .

واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الجامعة على استمرار العمل الجماعي من أجل تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الخدمات الطلابية، وتهيئة بيئة جامعية محفزة.

مجلس شئون التعليم والطلاب جامعة عين شمس مجلس كلية التمريض كلية التمريض المعهد الفنى للتمريض الدمرداش منصة UMS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

صورة أرشيفية

مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع.. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

بالصور

بنتلي تنتج 500 سيارة سوبرسبورتس الجديدة فقط لدول الخليج والعالم

بنتلي
بنتلي
بنتلي

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

موقف سيارت
موقف سيارت
موقف سيارت

فيديو

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد