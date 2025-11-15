رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات عاجلة في اجتماعه الدورى

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس : عمداء الكليات، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس من الخارج وإبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

استهل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المتواصلة في دعم العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع تمت المصادقة على محضر مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة في 21 أكتوبر 2025، وكذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة للمجلس بجلستها المنعقدة في 4 نوفمبر 2025.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، حيث تم النظر في اقتراح مجلس كلية التمريض" المعهد الفنى للتمريض الدمرداش " بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٥/٩/٢٤م بشأن وضع مقترح وآليه تأهيل الطلاب للتخرج وذلك بعد الإنتهاء من فترة التدريب الإجبارية بعمل معدل تراكمي لطلاب المعهد الفنى للتمريض ( الدمرداش) التابع للكلية.

كما تم النظر في اقتراح الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب إدراج خدمتى ( مقابل استلام الشهادات الكرتونية - مقابل استعجال الشهادات الكرتونية ) ضمن خدمات الخريجين بالجامعة على منصة UMS ، وذلك على أن يقوم الخريج بتقديم الطلب ويتم تعليقه لحين الرد من قبل موظفى الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب إما بالموافقة أو الرفض وفقاً لحالة الشهادات ( محررة وتم تسليمها للكليات - لم تحرر ) ، مع حذف خدمة إستلام الشهادات الكرتونية من خدمات الكليات على منصة UMS .

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة على أهمية الاستمرارية فى تطوير منظومة الخدمات الطلابية بما يواكب التحول الرقمي في الجامعة، ويسهم في تيسير الإجراءات على الطلاب والخريجين وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الإداري والأكاديمي.

كذلك أوصي الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، خلال فاعليات الجلسة إبراهيم سعيد حمزه ، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب ، بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الرحلات العملية بعدد من كليات الجامعة وهي ( العلوم -الآثار - الزراعة - البنات - الآداب - التربية) وهو ما تم فعليا عقب إنتهاء المجلس مباشرة حيث تم تدبير الموارد المالية اللازمة ( مناصفه بين الموازنة والحسابات الخاصة ) و دعم الرحلات العملية بالكليات وإخطارهم بذلك .

واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الجامعة على استمرار العمل الجماعي من أجل تطوير العملية التعليمية، وتعزيز الخدمات الطلابية، وتهيئة بيئة جامعية محفزة.