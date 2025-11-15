قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: إطلاق منصة تور فور كيور للسياحة العلاجية يعزز موقعنا عالميا

وزير الصحة
وزير الصحة
أ ش أ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية وتفعيل المنصة الرقمية الموحدة للسياحة العلاجية "تور فور كيور" لأول مرة، يعد نقطة تحول في تعزيز موقع مصر في سوق السياحة العلاجية العالمي؛ خاصة مع تنامي الطلب العالمي على الخدمات الصحية العابرة للحدود. 


وأشار الوزير - في تصريحات على هامش اليوم الرابع والأخير للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية - إلى أن حصاد مؤتمر السكان والصحة والتنمية في دورته الحالية، يعكس مجهودًا ضخمًا شارك فيه مئات العاملين على مدى ستة أشهر؛ ليظهر الحدث بهذا الزخم اللافت على المستويين المحلي والدولي، مسجّلًا حضورًا يقترب من 30 ألف مشارك خلال أربعة أيام فقط.


وأوضح وزير الصحة أن حجم التفاعل في القاعات المتعددة للمؤتمر، إلى جانب المشاركة الواسعة من خبراء محليين ودوليين ومنظمات أممية، يعكس انتقال المؤتمر من منصة إقليمية إلى حدث عالمي مؤثر تتداوله وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية بوصفه من أكبر المؤتمرات المتخصصة في الصحة والتنمية البشرية.


وأضاف أن الاجتماعات التي عُقدت مع ممثلي المؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي وعدد من وزراء الدول الأوروبية والعربية والإفريقية والآسيوية، كشفت عن تقدير واسع للتطور السريع الذي يشهده المؤتمر عامًا بعد عام، حتى أصبح علامة على الخريطة العالمية.


وأشار إلى الإقبال الكبير على المعرض الطبي والصحي المصاحب للمؤتمر، مؤكدًا أن حجم الزيارات فاق المتوقع، وأن هذا النجاح يعكس المكانة المتنامية لمصر كمنصة إقليمية رائدة في ملف الصحة والسكان.


كما لفت وزير الصحة إلى مناقشة تقرير التنمية البشرية الصادر بالشراكة مع البنك الدولي، والذي ركّز على ثلاثة محاور رئيسية هي تمكين الإنسان وبناء القدرات، والبنية المكانية وتوزيع الخدمات وتأثيرات التغيرات المناخية على صحة الشعوب، منوها بأنه خلال المؤتمر عقدت جلسات موسّعة لمراجعة ما تحقق ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030، والإعلان عن نتائج عام كامل من العمل بين أكتوبر 2024 ونوفمبر 2025، إضافة إلى جلسات تناولت ملفات التخطيط، الحماية الاجتماعية، دعم القطاع الخاص، ودور التكنولوجيا الصحية الحديثة.


وبين الدكتور خالد عبدالغفار أن نجاح المؤتمر بهذا الحجم وتنوع الموضوعات والقضايا المطروحة يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في رسم سياسات المستقبل، مؤكداً أن الجلسة الختامية ستشهد عرض أهم ما أُنجز وما أثمرته النقاشات التي اعتبرها من أغنى وأقوى ما شهدته المؤتمرات الصحية في المنطقة.


وتجدر الاشارة إلى أن أحدث دراسات منظمة الصحة العالمية (2024–2025) تؤكد أن المؤتمرات متعددة التخصصات مثل مؤتمر مصر للسكان والصحة والتنمية تعد من أهم أدوات تسريع تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والوقاية من الأمراض وتعزيز صحة الأسرة.
ووفق تقرير البنك الدولي 2025 حول التنمية البشرية، فإن الدول التي تربط بين الصحة والسكان والتعليم والعمل، تحقق نموًا أسرع بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالدول التي تتناول هذه الملفات بشكل منفصل.
كما تشير الأبحاث المنشورة حديثًا في Lancet Global Health و BMJ Public Health إلى أن الدول التي تستثمر في منصات السياحة العلاجية الرقمية تحقق نموًا سنويًا يتراوح بين 12–17% في عائداتها الصحية والسياحية، وهو ما يتسق مع إطلاق مصر لمنصة تور فور كيور.
أما محليًا، فقد أكدت دراسات المركز القومي للبحوث أن مصر تمتلك واحدة من أكبر شبكات البنية التحتية الصحية في المنطقة، وهو ما يدعم قدرتها على التوسع في خدمات السياحة العلاجية والرعاية المتخصصة.
 

تور فور كيور السياحة العلاجية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

صورة أرشيفية

مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع.. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

ترشيحاتنا

4 أعداء يعوقون سير الإنسان إلى ربِّه

4 أعداء يعوقون سير الإنسان إلى ربِّه.. تعرف عليهم وجاهدهم

دار الإفتاء

هل قول الرجل لزوجته تحرمي علي يقع بها الطلاق ؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء

هل توزع دية الميت كميراث وما هي الطريقة الشرعية للتقسيم؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

موقف سيارت
موقف سيارت
موقف سيارت

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد