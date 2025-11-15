وزير الصحة: إطلاق منصة تور فور كيور للسياحة العلاجية يعزز موقعنا عالميا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية وتفعيل المنصة الرقمية الموحدة للسياحة العلاجية "تور فور كيور" لأول مرة، يعد نقطة تحول في تعزيز موقع مصر في سوق السياحة العلاجية العالمي؛ خاصة مع تنامي الطلب العالمي على الخدمات الصحية العابرة للحدود.



وأشار الوزير - في تصريحات على هامش اليوم الرابع والأخير للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية - إلى أن حصاد مؤتمر السكان والصحة والتنمية في دورته الحالية، يعكس مجهودًا ضخمًا شارك فيه مئات العاملين على مدى ستة أشهر؛ ليظهر الحدث بهذا الزخم اللافت على المستويين المحلي والدولي، مسجّلًا حضورًا يقترب من 30 ألف مشارك خلال أربعة أيام فقط.



وأوضح وزير الصحة أن حجم التفاعل في القاعات المتعددة للمؤتمر، إلى جانب المشاركة الواسعة من خبراء محليين ودوليين ومنظمات أممية، يعكس انتقال المؤتمر من منصة إقليمية إلى حدث عالمي مؤثر تتداوله وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية بوصفه من أكبر المؤتمرات المتخصصة في الصحة والتنمية البشرية.



وأضاف أن الاجتماعات التي عُقدت مع ممثلي المؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي وعدد من وزراء الدول الأوروبية والعربية والإفريقية والآسيوية، كشفت عن تقدير واسع للتطور السريع الذي يشهده المؤتمر عامًا بعد عام، حتى أصبح علامة على الخريطة العالمية.



وأشار إلى الإقبال الكبير على المعرض الطبي والصحي المصاحب للمؤتمر، مؤكدًا أن حجم الزيارات فاق المتوقع، وأن هذا النجاح يعكس المكانة المتنامية لمصر كمنصة إقليمية رائدة في ملف الصحة والسكان.



كما لفت وزير الصحة إلى مناقشة تقرير التنمية البشرية الصادر بالشراكة مع البنك الدولي، والذي ركّز على ثلاثة محاور رئيسية هي تمكين الإنسان وبناء القدرات، والبنية المكانية وتوزيع الخدمات وتأثيرات التغيرات المناخية على صحة الشعوب، منوها بأنه خلال المؤتمر عقدت جلسات موسّعة لمراجعة ما تحقق ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024–2030، والإعلان عن نتائج عام كامل من العمل بين أكتوبر 2024 ونوفمبر 2025، إضافة إلى جلسات تناولت ملفات التخطيط، الحماية الاجتماعية، دعم القطاع الخاص، ودور التكنولوجيا الصحية الحديثة.



وبين الدكتور خالد عبدالغفار أن نجاح المؤتمر بهذا الحجم وتنوع الموضوعات والقضايا المطروحة يعكس أهمية مثل هذه الفعاليات في رسم سياسات المستقبل، مؤكداً أن الجلسة الختامية ستشهد عرض أهم ما أُنجز وما أثمرته النقاشات التي اعتبرها من أغنى وأقوى ما شهدته المؤتمرات الصحية في المنطقة.



وتجدر الاشارة إلى أن أحدث دراسات منظمة الصحة العالمية (2024–2025) تؤكد أن المؤتمرات متعددة التخصصات مثل مؤتمر مصر للسكان والصحة والتنمية تعد من أهم أدوات تسريع تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والوقاية من الأمراض وتعزيز صحة الأسرة.

ووفق تقرير البنك الدولي 2025 حول التنمية البشرية، فإن الدول التي تربط بين الصحة والسكان والتعليم والعمل، تحقق نموًا أسرع بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالدول التي تتناول هذه الملفات بشكل منفصل.

كما تشير الأبحاث المنشورة حديثًا في Lancet Global Health و BMJ Public Health إلى أن الدول التي تستثمر في منصات السياحة العلاجية الرقمية تحقق نموًا سنويًا يتراوح بين 12–17% في عائداتها الصحية والسياحية، وهو ما يتسق مع إطلاق مصر لمنصة تور فور كيور.

أما محليًا، فقد أكدت دراسات المركز القومي للبحوث أن مصر تمتلك واحدة من أكبر شبكات البنية التحتية الصحية في المنطقة، وهو ما يدعم قدرتها على التوسع في خدمات السياحة العلاجية والرعاية المتخصصة.

