أخبار البلد

هدايا مربوطة بالحقائب .. مطار القاهرة يفاجئ الركاب بأجواء الكريسماس| شاهد

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

احتفل مطار القاهرة الدولي، بطريقة استثنائية خاصة مع المسافرين، عبر صالات الركاب، بحلول العام الميلادي الجديد، عن طريق تقدم هدايا تذكارية بشكل لافت.

حيث قام مطار القاهرة الدولي، بتقديم هدايا استثنائية للركاب داخل صالات السفر، عن طريق ربطها في حقائب الركاب على السيور، حيث أثناء انتظار الركاب حقيبته، وجدها على السير قادمة إليه ومربوط بها هدية الكريسماس.

نشرت هيئة ميناء القاهرة الجوي، مقطع الفيديو المصور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، لتظهر اللحظات الاستثنائية ولحظات الفرحة وردود فعل الركاب أثناء وصول حقائبهم ومعها هدية تذكارية.

تفاعل الركاب بشكل إيجابي مع الأجواء الاحتفالية، معربين عن سعادتهم، وقدموا التهاني لمطار القاهرة الدولي والعاملين به، مشيدين بالخدمات المقدمة لهم.

على الجانب الأخر، داخل مطار القاهرة أيضا، احتفل الناقل الوطني مصرللطيران، مع عملائها المسافرين، حيث شاركت الشركة عملائها أجواء الفرح والبهجة عبر تقديم هدايا تذكارية، ومزايا إضافية للركاب المسافرين على متن رحلاتها الدولية والداخلية، وخلق لحظات لا تُنسى مع الركاب من مختلف الجنسيات.

كما شهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الداخلية والخارجية تزامنًا مع أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد المجيد، حيث من المقرر أن تسيير مصرللطيران خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير 2026 ما يقرب من 1720 رحلة جوية داخلية ودولية من مطار القاهرة الدولي.

وضمن الأجواء الاحتفالية، زينت مصر للطيران جميع استراحات الشركة لاستقبال المسافرين، كما تزينت محطات مصر للطيران فى صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال العام الجديد، وذلك استمراراً لجهود الشركة في تقديم خدمة متميزة تليق بمكانتها كناقل جوي وطني يهتم بكافة التفاصيل التي تُسهم في راحة ورضا المسافرين. 

ومن مظاهر الإحتفال بالعام الجديد قدمت مصر للطيران بهذة المناسبة مزايا مجانية للمسافرين على رحلاتها خلال اليوم شملت تذاكر سفر مجانية وتخفيضات وأميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، فضلًا عن قيام "سانتا كلوز" بتوديع المسافرين قبل إقلاع الرحلات وتقديم الهدايا التذكارية لهم وإلتقاط الصور معهم بمطار القاهرة والتي تزينت بمظاهر الكريسماس وألوانه بهدف الترويج للرحلات ورسم البسمة وإدخال البهجة علي المسافرين، كما قامت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة بتقديم هدايا تذكارية للمسافرين بالمطار وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع المسافرين.

كما قامت مصر للطيران بإضفاء جو من البهجة والود من خلال مشاركة المسافرين الألعاب التفاعلية والتي لاقت ترحيب وسعادة من جميع المسافرين الذين احتفلوا بأعياد الكريسماس والعام الجديد مع مصر للطيران، فضلا عن تقديم وجبات علي متن الطائرات وفي الاستراحات تم إعدادها خصيصاً وتزويدها بأشكال خاصة بهذه المناسبة.

مطار القاهرة هيئة ميناء القاهرة مطار القاهرة الدولي

