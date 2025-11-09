قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إطلاق الخدمة رسميا.. كيفية استخراج تصاريح العمل خلال ساعة؟

بعد إطلاق الخدمة رسميا.. كيفية استخراج تصاريح العمل خلال ساعة؟
تواصل وزارة الداخلية جهودها المستمرة لتطوير خدماتها الجماهيرية وتحديث منظومة العمل الإداري، في إطار استراتيجيتها الشاملة الهادفة إلى التيسير على المواطنين والأجانب وتقديم خدمات مميزة تليق بتطلعاتهم.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تنفيذ توجيهات الدولة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الأمنية والإدارية، بما يضمن تحقيق السرعة والدقة والجودة في الأداء.

الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لتصاريح العمل

بعد إطلاق الخدمة رسميا.. كيفية استخراج تصاريح العمل خلال ساعة؟

وفي إطار سياسة وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين والأجانب وتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، تواصل الوزارة جهودها في تحديث وميكنة الخدمات المقدمة من مختلف قطاعاتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، تحقيقا لرؤية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير بيئة خدمية متطورة تواكب احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم  VIP إكسبريس  داخل مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، كخدمة اختيارية مخصصة للمواطنين الراغبين في الحصول على مستوى متميز من السرعة والجودة في إنجاز معاملاتهم. 

وتم تجهيز صالة مخصصة داخل ديوان الإدارة لتقديم الخدمة الجديدة في بيئة متكاملة توفر الراحة والسرعة لطالبي الخدمة.

الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لتصاريح العمل

وتتيح خدمة  VIP إكسبريس  للمواطنين استخراج تصريح العمل المميكن في صورة  كارت ID  وتسليمه خلال ساعة واحدة فقط من استكمال جميع الإجراءات المطلوبة، ما يعكس التزام وزارة الداخلية بتقليص زمن إنجاز المعاملات الإدارية وتقديم تجربة مريحة وسريعة تتماشى مع معايير الخدمة الفورية المتطورة. 

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، خاصة في ظل تزايد الطلب على تصاريح العمل بين المواطنين المسافرين للعمل بالخارج.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتحديث خدماتها الأمنية والإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في أجهزة الدولة. 

كما تؤكد الوزارة من خلال هذه المبادرات حرصها على استمرار التطوير في مجالات تقديم الخدمات الجماهيرية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في إداراتها المختلفة لتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإدارية الحديثة.

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والخدمية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، لضمان تقديم خدمات متكاملة بسهولة ويسر، وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، بما يعزز من مكانة الوزارة كأحد الأعمدة الأساسية في منظومة التطوير المؤسسي للدولة المصرية.

خدمة  VIP إكسبريس  للمواطنين استخراج تصريح العمل المميكن في صورة  كارت ID  

وتؤكد وزارة الداخلية من خلال إطلاق خدمة  VIP إكسبريس  وتصعيد جهودها في ميكنة الخدمات، حرصها الدائم على مواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق أفضل الممارسات في تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تواصل الوزارة العمل على تطوير منظومتها الخدمية والأمنية بما يضمن سهولة الإجراءات وتحقيق رضا المتعاملين، في إطار رؤية متكاملة تسعى إلى ترسيخ مفهوم الخدمة المتطورة التي تواكب متطلبات العصر وتدعم مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.
 

