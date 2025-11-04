قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
محافظات

محافظ الغربية ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لأبناء عروس الدلتا

الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، اليوم، مراسم إجراء القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 1446هـ / 2025م، والتي أُقيمت بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا ، وسط أجواء غمرتها الفرحة والدموع من الحجاج الفائزين من أبناء عروس الدلتا.

وتم إجراء القرعة إلكترونيًا عن طريق الحاسب الآلي دون تدخل العنصر البشري ، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من إدارة الأمن الوطني بالغربية، مفتش الداخلية، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية،  الشئون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

توجيهات محافظ الغربية 

وقد أسفرت القرعة عن فوز 1308 حاجًا من أبناء محافظة الغربية، بالإضافة إلى 661 احتياطيًا، تم اختيارهم تحسبًا لأي اعتذارات أو ظروف طارئة، وسط فرحة كبيرة عبّر عنها الفائزون بالدعاء والتكبير، بينما لم يتمالك البعض دموعه فرحًا بعد انتظار طويل لتحقيق حلم زيارة بيت الله الحرام.

فرحة الحجاج 

وخلال الفعاليات، نقل اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لجميع الحاضرين، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على تنظيم قرعة الحج سنويًا بمنتهى الشفافية والنزاهة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة، مشيرًا إلى أن اختيار الحجاج يتم دون أي تدخل بشري، في إطار منظومة إلكترونية دقيقة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.

دعم الأسر والعائلات 

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن سعادته بمشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بالفوز في القرعة، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل تجسيدًا حقيقيًا للتكافل والمشاركة المجتمعية بين الدولة ومواطنيها، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود وزارة الداخلية في تنظيم فعاليات القرعة بهذا المستوى المتميز من الانضباط والدقة والشفافية، وموجهًا خالص التهاني للفائزين متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وسفرًا آمنًا بإذن الله.

كما ثمّن المحافظ التعاون الوثيق بين محافظة الغربية ومديرية الأمن في خدمة المواطنين والتيسير عليهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا براحة المواطن في كل التفاصيل، وتحرص على أن تكون كل الإجراءات الخدمية قائمة على الشفافية والعدالة.

وقد شهدت القاعة لحظات مؤثرة من الفرح والبكاء بين الفائزين وأسرهم، حيث علت الزغاريد وتبادل الأهالي التهاني والدعوات، وعبّر الجميع عن امتنانهم للقيادة السياسية ووزارة الداخلية لما يبذلونه من جهود كبيرة في تسهيل أداء الفريضة وتمكين المواطنين من زيارة بيت الله الحرام في أجواء آمنة ومنظمة.

