رئيس جامعة طنطا: افتتاح المتحف الكبير يتوج جهود الدولة في تحقيق التنمية

أ ش أ

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن تنظيم زيارات ورحلات ميدانية للطلاب لزيارة المتحف المصري الكبير والتعرف على كنوزه الأثرية والتاريخية، وذلك لربط الأجيال الجديدة بتاريخ وحضارة بلادهم، وتعزيز الوعي بأهمية هذا الصرح الثقافي العالمي.

وقال الدكتور محمد حسين، إن هذا الافتتاح يمثل تتويجاً حقيقياً لجهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشدداً على أن هذا الصرح الثقافي الضخم يعيد مصر إلى مكانتها كمركز إشعاع حضاري عالمي يليق بعظمة تاريخها وعراقة حضارتها.

ووصف رئيس الجامعة المتحف المصري الكبير ، بأنه ليس مجرد صرح ثقافي، بل هو رمز لعظمة الحضارة المصرية القديمة، ويؤكد على مكانة مصر الدولية.

وأضاف الدكتور محمد حسين، أن المتحف يمثل إنجازاً معمارياً وهندسياً وثقافياً ضخماً، وهو دليل قاطع على قدرة الدولة المصرية الحديثة على تنفيذ أضخم المشروعات بأعلى المعايير العالمية.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى الدور المحوري للمتحف في حفظ التراث الإنساني، وتعزيز الهوية المصرية، ودعم ملف السياحة الثقافية المصرية عالمياً.