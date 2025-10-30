رئيس جامعة طنطا: افتتاح المتحف المصري الكبير تتويج لجهود الرئيس السيسي التنموية

صرح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بأن الحدث العالمي والتاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر له يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025، بحضور ملوك ورؤساء وقادة العالم، يمثل تتويجاً حقيقياً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ملفات التنمية المستدامة والشاملة بالدولة المصرية.

توجيهات جامعة طنطا

وشدد رئيس جامعة طنطا، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الجامعة اليوم، الخميس، على أن الحضور الدولي الرفيع المستوى يعكس بوضوح استعادة مصر لمكانتها الدولية على جميع الأصعدة، وأن جهود التنمية في مصر تسير بشكل متوازٍ ومستدام في جميع المجالات، وتنعكس في حجم المشروعات القومية التي يتم افتتاحها بشكل مستمر.

وأضاف حسين أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل هو رمز لعظمة الحضارة المصرية القديمة، ويؤكد مكانة مصر كمركز إشعاع حضاري عالمي.

وأكد أن هذا الإنجاز المعماري والثقافي الضخم هو دليل على قدرة الدولة المصرية الحديثة على تحقيق أضخم المشروعات بأعلى المعايير العالمية.

دعم الأسر والعائلات

وفي سياق تعظيم الاستفادة من هذا الحدث القومي التاريخي، أعلن الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا ستقوم بتنظيم فعاليات توعوية خاصة لجميع منسوبيها وطلابها، موضحا أنه سيتم تجهيز شاشات مجهزة للبث المباشر في قاعة المؤتمرات بمبنى إدارة الجامعة، وستستمر هذه الفعاليات على مدار يوم الافتتاح التاريخي، مع الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس المتخصصين من كلية الآداب في مجالات الآثار والتاريخ لتقديم شرح تفصيلي عن المتحف المصري الكبير، وأهميته الحضارية والتاريخية، والدور الذي يلعبه في حفظ التراث الإنساني وتعزيز الهوية المصرية، وذلك بالتزامن مع البث المباشر، لتوعية الطلاب والمجتمع الجامعي بأهمية هذا الإنجاز، ودوره في تعزيز الهوية الوطنية ودعم ملف السياحة الثقافية المصرية عالمياً، ودعا رئيس الجامعة جميع منتسبي طنطا للمشاركة الفاعلة خلال هذا اليوم.