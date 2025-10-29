قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الغربية تتزين للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة استعدادًا للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن محافظة الغربية عروس الدلتا ستكون على موعد مع ليلة وطنية تفيض بالفخر والانتماء، تجسد اعتزاز المصريين بحضارتهم الخالدة وتاريخهم الممتد عبر العصور، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة أمام جموع المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة الحدث التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ خلال جولته الميدانية بنادي سيتي كلوب طنطا ونادي ماتريكس الرياضي أنه وجّه بتجهيز شاشات عرض عملاقة داخل الأندية وفي ساحاتها الرئيسية لبث فعاليات الافتتاح التاريخي بشكل مباشر، بما يتيح لأعضاء ورواد الأندية متابعة الحدث في أجواء وطنية مبهجة، كما عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع رئيس نادي طنطا الرياضي ونادي العبد، حيث شدد على ضرورة توفير أماكن مخصصة للأسر والشباب وتزيين مقرات الأندية بالأعلام واللافتات الوطنية التي تليق بعظمة الحدث.

احتفال عالمي 

كما ترأس اللواء أشرف الجندي اجتماعًا آخر بديوان عام المحافظة ضم وكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة آليات تنفيذ الفعاليات المصاحبة للاحتفال داخل المدارس ومراكز الشباب، موجهاً بتكثيف الندوات التثقيفية والعروض الفنية التي تُبرز عظمة الحضارة المصرية، إلى جانب بث فعاليات الافتتاح عبر الشاشات في المدارس الكبرى ومراكز التجمعات الطلابية، ومراكز الشباب ،لترسيخ قيم الانتماء والفخر الوطني لدى النشء والشباب.

وخلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والمدن شدد محافظ الغربية على سرعة الانتهاء من تجهيز الميادين والشوارع الرئيسية بالشاشات العملاقة لتمكين المواطنين من متابعة هذا الحدث التاريخي، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان خروج الفعاليات بالشكل اللائق بمكانة الغربية كواحدة من أهم محافظات مصر ثقافيًا وحضاريًا.

دعم الأسر والعائلات 

وأوضح المحافظ أن مشاركة أبناء الغربية في هذه الاحتفالية الوطنية تأتي تجسيدًا لوحدة الشعب المصري واعتزازه بانتمائه، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل رسالة حضارية للعالم تؤكد قدرة الدولة المصرية على الإنجاز والبناء، واستمرارها في حماية تراثها الإنساني وتقديمه للأجيال القادمة بفخر واعتزاز.

فرحة المصريين 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحه مؤكدًا أن عروس الدلتا ستظهر في أبهى صورها خلال الاحتفالات، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع المحيطة بالميادين والنوادي والمراكز الشبابية، لتكون الغربية على مستوى الحدث الذي يُعد لحظة فارقة في التاريخ المصري الحديث، مؤكدًا أن “ما يجمع المصريين اليوم هو الفخر بتاريخهم والإيمان بمستقبل وطنهم الذي يصنعه أبناؤه بإخلاص وعزيمة.

اخبار محافظة الغربية احتفال عالمي المتحف المصري تحسين خدمات المواطنين طنطا

