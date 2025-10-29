بالأسماء.. حركة المحليات لرؤساء مجالس المدن والأحياء بالغربية

أصدرت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، حركة القيادات المحلية، وتضمنت فى محافظة الغربية، الإبقاء على اللواء أحمد محمد أنور سكرتيرا عاما لمحافظة الغربية، والمهندس على عبدالستار سكرتيرا عاما مساعدا للمحافظة.

حركة المحليات

كما تضمنت الحركة فى محافظة الغربية، تجديد تعيين الدكتورة منى إبراهيم صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، واللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وعادل إبراهيم داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وأماني بيومي حسن رئيس مركز ومدينة قطور.

تفاصيل الاسماء

كما شملت الحركة، تعيين خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة طنطا، وحاتم عبدالله قابيل رئيس حي ثان المحلة الكبرى، وأحمد حسين خفاجي – رئيس مركز ومدينة بسيون، وأحمد إسماعيل السيد رئيس حي أول المحلة الكبرى، وضياء الدين عبدالحميد رئيس مركز ومدينة زفتى.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

جدير بالذكر ، أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة التنمية المحلية على الدفع بالقيادات المتميزة واستبعاد المقصرين، حيث اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، والتي تضمنت تعيين ونقل ١٦٤ قيادة محلية.