قوات الحماية المدنية بالغربية تنقذ حياة قطة عالقة بالمواسير الصرف الصحي بسمنود

شهدت قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية واقعة إنسانية نادرة بعدما نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ قطة صغيرة سقطت داخل مواسير صرف صحي وسط متابعة وتعاطف كبير من الأهالي الذين حرصوا على توثيق لحظات الإنقاذ.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً من عدد من الأهالي يفيد بسماع أصوات استغاثة لقطة عالقة داخل ماسورة صرف ما دفع رجال الإطفاء للتحرك الفوري إلى موقع البلاغ مزودين بالمعدات اللازمة حيث تمكنوا بعد مجهود استمر قرابة الساعة من استخراج القطة دون أي إصابات.

تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية

وأشاد الأهالي بسرعة استجابة رجال الحماية المدنية، مؤكدين أن ما قاموا به يعكس الوجه الحقيقي للرحمة والإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الجميع تجاه الكائنات الضعيفة وقال أحد شهود العيان: "الرفق بالحيوان مش تفضل من الإنسان، ده تكرم من ربنا علينا.. منحة حسنات مجانية في مخلوقات ضعيفة سخرها الله لنا."