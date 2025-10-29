مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال بعثة جامعة بازل السويسرية بمقابر عبد القرنة لدراسة التاريخ الخفي لجبانة طيبة الغربية

في جولة ميدانية علمية مهمة تفقد اليوم الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر أعمال البعثة السويسرية التابعة لجامعة بازل والتي تعمل في منطقة شيخ عبد القرنة ضمن مشروع بحثي يحمل عنوان Life Histories of Theban Tombs، وهو من أبرز المشاريع الأثرية الجارية حالياً في طيبة الغربية

وأوضح مدير عام آثار الأقصر أن المشروع يهدف إلى دراسة مقابر شيخ عبد القرنة دراسة شاملة من حيث التاريخ والاستخدام والرموز الجنائزية التي تعكس مراحل التطور الاجتماعي والثقافي عبر العصور المختلفة، حيث تركز البعثة على المقبرتين رقم ٨٤ و٩٥ واللتين تعودان لعصر الأسرة الثامنة عشرة أحد أهم عصور الدولة الحديثة

وتعمل البعثة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سوزان بيكل رئيس قسم الآثار المصرية بجامعة بازل، التي تقود فريقاً من الباحثين والخبراء في مجالات الآثار والتصوير والتحليل الرقمي، ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات العلمية مثل التصوير ثلاثي الأبعاد والمسح الرقمي الدقيق وتحليل النقوش والمناظر إلى جانب دراسة البقايا الآدمية للكشف عن ملامح الحياة والعادات الجنائزية في تلك الفترة

وأكد الدكتور عبد الغفار وجدي أن هذا المشروع يمثل إضافة علمية كبيرة لفهم تطور الجبانة الطيبية ودور النخبة المحلية في طقوس الدفن، مشيراً إلى أن التعاون الدولي في مثل هذه البعثات يعزز مكانة الأقصر كمتحف مفتوح يضم أعظم آثار الحضارة المصرية القديمة ويجذب اهتمام الجامعات والمؤسسات البحثية من مختلف دول العالم