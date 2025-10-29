مجلس جامعة الأقصر يقر 20 منحة دراسية ويعزز شراكاته الدولية مع الجامعات

عقد مجلس جامعة الأقصر جلسته رقم (80) برئاسة الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، حيث استعرض المجلس جهود الجامعة في توسيع شراكاتها الدولية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية بالخارج، ضمن خطة استراتيجية تستهدف دعم التبادل الأكاديمي ورفع جودة العملية التعليمية والبحثية وتعزيز مكانة الجامعة عالميًا.

كما اعتمد المجلس عددًا من القرارات التي تعكس استمرار التطور الأكاديمي والمؤسسي للجامعة.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على تجديد الاستعانة بعدد ثمانية خبراء أجانب بكلية الألسن خلال العام الجامعي 2025/2026، بما يسهم في دعم التخصصات اللغوية وتشجيع تبادل الخبرات مع الجانب الدولي.

كما تم اعتماد تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان «إدارة التراث الثقافي والسياحة المستدامة» إلى جانب تخصيص 20 منحة للطلاب مع الجامعات الشريكة.

وفي سياق دعم الابتكار ورعاية الموهوبين، وافق المجلس على المضي قدمًا في اتفاقية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتنفيذ المرحلة الجديدة من مبادرة «جامعة الطفل» تحت شعار «أطفال علماء لمستقبل أفضل»، والتي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال العلمية والإبداعية داخل كليات الجامعة.

كما ناقش المجلس الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون أكاديمي وبحثي جديد مع جامعة أسيوط، بما يدعم التوسع في التعاون العلمي محليًا على غرار الشراكات الدولية التي تعمل الجامعة على تطويرها.

وعلى مستوى تنمية الكوادر العلمية، أقر المجلس ترقية الدكتور يوسف محمود بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة إلى درجة أستاذ، وترقية الدكتور حماد علي بقسم الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق إلى درجة أستاذ مساعد، بالإضافة إلى اعتماد ترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس لجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب.

وأكدت رئيس الجامعة أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة جامعة الأقصر لتعزيز الانفتاح الأكاديمي الدولي، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، بما يخدم الطلاب والمجتمع بمحافظة الأقصر.