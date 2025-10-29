وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة قيادات 2025 بالأقصر.. تغييرات في مناصب رؤساء المراكز والمدن

اعتمدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الحركة السنوية الجديدة لقيادات الإدارة المحلية لعام 2025، والتي شملت عدداً من التغييرات داخل محافظة الأقصر، في إطار خطة الوزارة لتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظات ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.

وتضمنت الحركة تعيين عدد من القيادات الجديدة على رأس المراكز والمدن بمحافظة الأقصر، حيث تم تكليف أحمد أنور عيسى الهواري رئيساً لمركز ومدينة أرمنت، وتعيين علي سيد رضوان رئيساً لمركز ومدينة إسنا، كما شملت الحركة أيضاً تعيين عبد الخالق حسين مدني رئيساً لمركز ومدينة البياضية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن هذه الحركة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتولي مواقع قيادية قادرة على تنفيذ خطط التنمية وتحقيق رضا المواطنين، مشيرة إلى أن الاختيارات تمت بعد تقييم دقيق لأداء القيادات المحلية خلال الفترة الماضية.