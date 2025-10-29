قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يعتمد أعمال لجنة تقسيم المناطق المؤجرة

محافظ الأقصر يعتمد أعمال لجنة تقسيم المناطق المؤجرة التى أنهت عملها
محافظ الأقصر يعتمد أعمال لجنة تقسيم المناطق المؤجرة التى أنهت عملها
شمس يونس

اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال اللجنة المشكلة لتقسيم المناطق المؤجرة بنطاق المحافظة ، وذلك تنفيذًا للقانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر ، بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة ورئيس اللجنة، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني، والإيرادات والتحصيل، والإدارات الهندسية، فضلًا عن المهندس محمد محفوظ نقيب المهندسين بالأقصر.

وأوضح محافظ الأقصر أن اللجنة أنهت أعمالها في مدة 53 يومًا فقط ، وذلك قبل إنتهاء المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، لتكون الأقصر من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية التي تنتهي من أعمالها قبل الموعد المحدد، مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة وسرعة إنجازهم للمهام المكلفين بها.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن أعمال اللجنة قد تم اعتمادها رسميًا بموجب القرار رقم (722) لسنة 2025، لافتًا إلى أنه تم رفع الخطاب النهائي إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لنشر القرار في الجريدة الرسمية وفقًا للائحة المنظمة لذلك.

من جانبه، أوضح السكرتير العام للمحافظة أن اللجنة اعتمدت في عملها على معايير محددة طبقًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2789) لسنة 2025، مبينًا أنه سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق، إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بحيث تكون 20 ضعفًا من الأجرة الأصلية، وبحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

اللواء محمد معوض سكرتير عام مساعد القليوبية

السيرة الذاتية للواء محمد معوض عقل سكرتير عام مساعد القليوبية

المهندسة جيهان عبدالحميد سكرتير عام القليوبية

تعرف على السيرة الذاتية للمهندسة جيهان عبد الحميد سكرتير عام القليوبية

ارشيفية

شاب ينهي حياته في الدفهلية

بالصور

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت
كورولا كونسبت
كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال
علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة
طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد