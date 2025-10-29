مصرع مسن أسفل عجلات القطار بجنوب الأقصر

شهدت قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حادثا مأساويا اليوم بعد مصرع المواطن “صلاح .ع. ر ” 65 عامًا، أسفل عجلات قطار السفر أثناء مروره على شريط السكة الحديد بالقرية.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى كان يعبر السكة الحديد في لحظة مرور القطار، إلا أنه لم يتمكن من الابتعاد في الوقت المناسب، مما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

انتقلت قوة من مركز شرطة إسنا إلى موقع الحادث فور البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى نقل الجثمان إلى مستشفى إسنا التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.