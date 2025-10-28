قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الأقصر يشهد فعاليات اللقاء المشترك لعرض الفرص الاستثمارية مع مقاطعة سيتشوان الصينية

شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، وتيان شيانغ لي رئيس لجنة المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب   الصيني لمقاطعة سيتشوان، فعاليات اللقاء المشترك لعرض الفرص الاستثمارية بين محافظة الأقصر ومقاطعة سيتشوان الصينية، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات ورجال الأعمال من الجانبين المصري والصيني.

وتضمنت فعاليات اللقاء تقديم عرض عن مقومات مقاطعة سيتشوان الصينية والحضارة والعادات والتقاليد والفرص الاستثمارية بالمقاطعة، كما تم تقديم عرض عن مقومات محافظة الأقصر وما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وفرص استثمارية في مجالات السياحة والفنادق والإسكان والزراعة والصناعة والاستثمار.

وفي بداية كلمته خلال فعاليات اللقاء رحب محافظ الأقصر ، ب تيان شيانغ لي والوفد الصيني المرافق على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين،  وما تمتلكه الدولتان من تاريخ وحضارة تضربان جذورهما في أعماق التاريخ.

كما أكد محافظ الأقصر، أن السنوات الأخيرة شهدت نموا كبيرا في أوجه التعاون الواضح مع الجانب الصيني، لافتا إلى أن محافظة الأقصر حريصة على تعميق الروابط وتعزيز واستمرار ذلك التعاون وتحقيق المزيد من التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع التبادل في مجالات السياحة والثقافة والتجارة والاستثمار والتعليم والتصنيع والزراعة بين الجانبين.

و من جانبها، أعربت تيان شانغ لي عن سعادتها بزيارة الأقصر التي وصفتها بالمدينة السياحية والأثرية الجميلة معربة عن إعجابها بالمواقع الأثرية التي زارتها، ومشيدة بما لمسته من الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية السياحية بالمحافظة، مؤكدة أنه رغم المسافات بين مقاطعة سيتشوان الصينية ومحافظة الأقصر إلا أن هناك روابط عميقة بينهما وهي الصداقة والتعاون المستمر مشيرة إلى رغبة مقاطعة سيتشوان في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

واكدت المسئولة الصينية على ضرورة تعزيز التواصل المستمر لخدمة أواصر الصداقة والتعاون بين مقاطعة سيتشوان ومحافظة الأقصر، وتعزيز التعاون الفعلي لتحقيق التنمية المشتركة والرغبة في التعاون مع محافظة الأقصر ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية للتعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا وتشجيع الاستثمار وتوسيع حجم التجارة، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم الشعبي وتطوير مسارات سياحية مشتركة، مؤكدة أنها على يقين بفضل الجهود المشتركة أن أوجه الصداقة ستتقدم للأفضل، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الجانبين.

كما قام أعضاء الوفدين المصري والصيني، خلال فعاليات اللقاء ، بمناقشة وتقديم عدد من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات السياحة والفنادق والطيران والاستثمار  والزراعة والطاقة الشمسية، بما يساهم في توفبر بيئة مواتية لإطلاق مشاريع مشتركة بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء أكد محافظ الأقصر ، أن الحوار بين الجانبين كان مثمرا للغاية، مشيرا  إلى استعداد المحافظة لتقديم كل سبل الدعم لمناقشة كافة المقترحات التي تم عرضها وتسهيل كافة الإجراءات لتطبيقها على أرض الواقع لجذب الاستثمارات ولتحقيق وزيادة التعاون الثنائى مع الجانب الصيني فى مختلف المجالات.

