قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شركة مياه الأقصر تتسلم أجهزة تحليل حديثة لتعزيز منظومة الجودة| صور

شركة مياه الأقصر تتسلم أجهزة تحليل حديثة لتعزيز منظومة جودة المياه
شركة مياه الأقصر تتسلم أجهزة تحليل حديثة لتعزيز منظومة جودة المياه
شمس يونس

تسلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مجموعة من الأجهزة الحديثة والمتطورة المستخدمة في تحليل مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن جهودها المستمرة لتطوير معاملها الفنية ورفع كفاءة منظومة مراقبة جودة المياه، بما يضمن دقة وموثوقية نتائج التحاليل التي تُجرى بشكل يومي للحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التحديث في إطار خطة الشركة الشاملة للارتقاء بمستوى الأداء داخل المعامل وتطبيق أحدث المعايير الفنية المعتمدة من وزارة الصحة، بهدف تعزيز الثقة في جودة المياه المنتجة وضمان وصول مياه آمنة ونقية لجميع مناطق محافظة الأقصر.

وأكد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تطوير منظومة المعامل يُعد من أولويات الشركة، باعتبارها الركيزة الأساسية في متابعة مراحل تنقية المياه بدءًا من المصادر الطبيعية وحتى وصولها للمستهلكين بجودة عالية.

وأوضح أن الأجهزة الجديدة ستسهم في رفع دقة التحاليل الكيميائية والبيولوجية داخل المعامل الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولي ISO 17025، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تولي اهتمامًا خاصًا بتزويد الشركات التابعة بأحدث التقنيات العالمية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.

وبدأت شركة مياه الأقصر تنفيذ خطة تدريب موسعة للعاملين بالمعامل على استخدام الأجهزة الجديدة والاستفادة المثلى من إمكاناتها الفنية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة في نتائج التحليل.

وأكد هذا التطوير أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ماضية بخطى ثابتة نحو تحديث منظومتها الفنية والتقنية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق أهداف مبادرة “حياة كريمة” الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

الاقصر اخبار الاقصر مياة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

يحيى الفخراني

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم يحيى الفخراني على المسرح القومي

سالي عبد السلام

غرق منزل الإعلامية سالي عبد السلام.. تفاصيل

مامون الشناوي وأم كلثوم

فى ذكراه.. مأمون الشناوي صانع النجوم من أم كلثوم لعدوية

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد