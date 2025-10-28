شركة مياه الأقصر تتسلم أجهزة تحليل حديثة لتعزيز منظومة الجودة| صور

تسلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر مجموعة من الأجهزة الحديثة والمتطورة المستخدمة في تحليل مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن جهودها المستمرة لتطوير معاملها الفنية ورفع كفاءة منظومة مراقبة جودة المياه، بما يضمن دقة وموثوقية نتائج التحاليل التي تُجرى بشكل يومي للحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا التحديث في إطار خطة الشركة الشاملة للارتقاء بمستوى الأداء داخل المعامل وتطبيق أحدث المعايير الفنية المعتمدة من وزارة الصحة، بهدف تعزيز الثقة في جودة المياه المنتجة وضمان وصول مياه آمنة ونقية لجميع مناطق محافظة الأقصر.

وأكد اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تطوير منظومة المعامل يُعد من أولويات الشركة، باعتبارها الركيزة الأساسية في متابعة مراحل تنقية المياه بدءًا من المصادر الطبيعية وحتى وصولها للمستهلكين بجودة عالية.

وأوضح أن الأجهزة الجديدة ستسهم في رفع دقة التحاليل الكيميائية والبيولوجية داخل المعامل الحاصلة على شهادة الاعتماد الدولي ISO 17025، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تولي اهتمامًا خاصًا بتزويد الشركات التابعة بأحدث التقنيات العالمية لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.

وبدأت شركة مياه الأقصر تنفيذ خطة تدريب موسعة للعاملين بالمعامل على استخدام الأجهزة الجديدة والاستفادة المثلى من إمكاناتها الفنية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة في نتائج التحليل.

وأكد هذا التطوير أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ماضية بخطى ثابتة نحو تحديث منظومتها الفنية والتقنية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق أهداف مبادرة “حياة كريمة” الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.