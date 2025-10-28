هيئة الرعاية الصحية تدشن قسمًا جديدًا بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تدشين قسم جديد للرعاية المتوسطة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وذلك في إطار خطة الهيئة لزيادة الخدمات الحيوية ورفع كفاءة منشآتها الطبية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات الرعاية الحرجة والمتوسطة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة .

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن افتتاح قسم الرعاية المتوسطة الجديد يأتي في إطار خطة الهيئة لزيادة الطاقة الاستيعابية داخل مستشفياتها، ولا سيما في أقسام العنايات الحرجة والمتوسطة التي تمثل عصب الخدمات الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الأسرة بمستشفى الكرنك الدولي ارتفع إلى 39 سريرًا ما بين العناية المركزة والرعاية المتوسطة، بعد افتتاح القسم الجديد، مضيفًا أن هذه التوسعات تأتي استجابة لاحتياجات المرضى وحرصًا على توفير الخدمة الطبية في الوقت المناسب دون تأخير.

تكلفة السرير الواحد بمشتملاته تصل إلى نحو مليون جنيه

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن تكلفة السرير الواحد بمشتملاته تصل إلى نحو مليون جنيه، نظرًا لما تتطلبه تجهيزات الرعاية الحرجة من بنية تحتية وتجهيزات طبية دقيقة عالية التقنية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل نموًا في الطاقة الاستيعابية بنسبة 15% بمستشفى الكرنك الدولي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر يُعد أحد الصروح الصحية المتميزة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ويمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة السياحة العلاجية في صعيد مصر، لما يتميز به من خدمات طبية متقدمة وبنية تحتية وتجهيزات حديثة تضاهي كبرى المستشفيات العالمية.

وأشار السبكي إلى أن المستشفى قدّم منذ انضمامه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية وتشخيصية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير وتوسيع نطاق خدماتها داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، سعيًا لتحقيق أعلى معايير الجودة وضمان وصول الخدمة الطبية المتميزة لكل منتفع في توقيت مناسب ودون انتظار.