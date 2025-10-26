قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
9 آلاف جنيه.. وظائف خالية بشركه إلكترونيات.. وصيدلي بهيئة الرعاية الصحية

محمد غالي

يبحث عدد من المواطنون عن الوظائف التي أعلنتها وزارة العمل عن توفير 100 فرصة عمل جديدة داخل إحدى شركات الإلكترونيات الكبرى في مصر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الشباب وتوفير فرص تشغيل لائقة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الفنية المدربة في سوق العمل وتحسين مستوى الدخل.

وظائف

وظائف خالية تعلنها وزارة العمل

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 50 وظيفة لفنيي صيانة الأجهزة المنزلية تخصص كهرباء أو ميكانيكا للحاصلين على مؤهل متوسط، بالإضافة إلى 50 وظيفة لفنيي صيانة وتركيبات تكييفات للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو عال في تخصص التبريد والتكييف، مشيرة إلى أن الراتب الشهري يتراوح بين 7000 و9000 جنيه وفقا للخبرة والتخصص.

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة لشغل الوظائف، والتي تتضمن ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 عاما، وأن تتراوح خبرته في المجال بين سنة واحدة و10 سنوات، مع ضرورة امتلاك المهارات الفنية اللازمة لأداء مهام العمل بكفاءة عالية، مؤكدة أن عملية الاختيار ستتم وفقا للمعايير المهنية المعتمدة لضمان ملاءمة الكوادر للوظائف المعروضة.

وظائف خالية بوزارة العمل

وأكدت وزارة العمل أن التقديم متاح مباشرة من خلال التواصل مع الشركة على الرقم المعلن 01094536532، داعية الراغبين إلى سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرص المميزة التي تتيح رواتب مجزية وفرص استقرار وظيفي داخل بيئة عمل محفزة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة لتكثيف التعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل فتح آفاق تشغيل جديدة للشباب المصري في مختلف المجالات الصناعية والخدمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة، فضلا عن تمكين الكوادر الفنية المدربة من الالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

وتؤكد الوزارة أن جهودها مستمرة في متابعة سوق العمل وتنسيق فرص التوظيف بالتعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات الإنتاج والخدمات، سعيا لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة تلبي احتياجات الشباب وتحقق رؤية الدولة في بناء قوة عاملة قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة  صيدلي عام

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة  صيدلي عام  ضمن خطتها لتدعيم الكوادر الطبية والفنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الوظائف التي تطرحها الهيئة خلال عام 2025 بهدف استقطاب الكفاءات المتميزة في القطاع الصحي، وتوفير بيئة عمل احترافية تدعم التطوير المهني المستدام.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الدخول على الرابط المخصص للاستمارة

https://forms.gle/vVYa1qmo777q7Veq6

 أو عبر مسح الرمز المرفق  QR code  ضمن الإعلان الرسمي، مؤكدة أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان.

وحددت الهيئة مراحل اختيار المرشحين، والتي تبدأ بمراجعة دقيقة لكافة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، تليها مرحلة المقابلات الفنية والسلوكية التي تهدف إلى تقييم قدرات المتقدمين المهنية والشخصية، ثم يتم اعتماد النتيجة النهائية بناء على الأداء في هذه المقابلات، لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على أداء المهام بكفاءة عالية.

وتسعى الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال هذه التعيينات إلى استقطاب نخبة من الصيادلة المؤهلين للانضمام إلى فرق العمل داخل منشآتها المختلفة، دعما لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الدوائية وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة داخل منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

كما أكدت الهيئة أن الانضمام إليها يتيح للعاملين فرصا متعددة للتدريب والتطوير المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وتحقيق رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بخدماته على المستوى القومي.

 وتعد هذه الوظيفة فرصة متميزة للراغبين في بناء مسار مهني داخل إحدى أكبر الهيئات الصحية في مصر، والتي تعمل وفق نظم حديثة تجمع بين الكفاءة المهنية والتطور التكنولوجي في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة.

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

