يبحث عدد من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنها البنك الزراعي المصري عن فتح باب التقديم لوظائف جديدة لخريجي الجامعات من الجنسين لشغل وظائف مصرفي وأخصائي بالمركز الرئيسي للبنك وفروعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وظائف البنك الزراعي المصري

وظائف البنك الزراعي المصري

وذلك في إطار خطته لتدعيم كوادره الشابة ورفع كفاءة العمل المصرفي على مستوى الفروع.

ويستهدف البنك من خلال هذه الخطوة استقطاب العناصر المتميزة من حديثي التخرج لدعم خطط التطوير والتحول الرقمي في القطاع المصرفي الزراعي بمصر.

تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري

أوضح البنك أن الوظائف المتاحة تشمل مجالات متعددة داخل الإدارات المركزية والفروع، حيث سيتم تعيين خريجين في تخصصات التجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية سواء من القسم العربي أو الإنجليزي، بالإضافة إلى خريجي كليات الهندسة تخصصات الاتصالات وعلوم الحاسب والشبكات ونظم المعلومات والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وميكاترونيكس، وذلك لشغل وظائف تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والأنظمة الإلكترونية بالبنك.

وأكد البنك أن المؤهل الدراسي يجب أن يكون من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، على ألا يقل التقدير التراكمي العام عن جيد.

كما شدد على أن الأولوية في التعيين ستكون للحاصلين على أعلى الدرجات الأكاديمية وفقا لاحتياجات الفروع والمراكز المختلفة.

شروط التقديم لوظائف البنك الزراعي المصري

حدد البنك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن خريجي دفعات 2021 حتى 2025، وألا يزيد عمره عن 28 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

كما يشترط أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق قدوة حسنة أو حصل على إعفاء نهائي بالنسبة للذكور، وأداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ويشترط كذلك أن يكون عنوان المتقدم المثبت ببطاقة الرقم القومي من نفس مركز المحافظة التي يوجد بها فرع البنك المتاح به التقديم، وأن تكون البطاقة سارية وصادرة قبل تاريخ نشر الإعلان.

وأشار البنك إلى أن الوظائف متاحة بجميع محافظات ومراكز الجمهورية.

الشروط العامة والإجراءات التنظيمية

نبه البنك الزراعي المصري إلى أن إدخال أي بيانات غير صحيحة أو ناقصة يؤدي إلى استبعاد المتقدم في أي مرحلة من مراحل التعيين، حتى بعد استلام العمل.

كما ألزم المتقدمين بالإفصاح عن أي صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة مع أحد العاملين بالبنك أو بالشركات التابعة له، مؤكدا أن إخفاء تلك المعلومة يعد سببا مباشرا لإلغاء الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم

على المتقدمين تجهيز عدد من المستندات قبل ملء استمارة التقديم الإلكترونية، وتشمل صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين الأمامي والخلفي)، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للذكور، وصورة من شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث، إضافة إلى صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

رابط التقديم الإلكتروني

يمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل الإعلان الرسمي والتقديم على وظائف البنك الزراعي المصري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الرابط التالي: (https://abe.ebi.gov.eg).

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة البنك الزراعي المصري لتحديث منظومته الإدارية وضخ دماء جديدة في قطاعاته المختلفة، تماشيا مع جهود الدولة لتأهيل الكوادر الشابة وتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات المالية والمصرفية في مصر.