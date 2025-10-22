برواتب تصل لـ17500 جنيه.. «العمل» تفتح باب التقديم لـ285 وظيفة جديدة

في خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لدعم سوق العمل وفتح مجالات تشغيل حقيقية أمام الشباب، أعلنت وزارة العمل اليوم عن توفير 285 فرصة عمل جديدة داخل شركة بمحافظة السويس، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل المركزي ومديرية العمل بالسويس، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مختلف المؤهلات والخبرات.



تفاصيل فرص العمل الجديدة في السويس

أوضحت الوزارة أن الوظائف المعلن عنها تشمل عدة تخصصات فنية وهندسية وإدارية، برواتب مجزية تصل إلى 17500 جنيه شهريًا، وذلك بحسب المسمى الوظيفي والخبرة المطلوبة لكل فئة، وجاءت التفاصيل كالآتي:

100 مشغل إنتاج براتب شهري 8000 جنيه

30 مراقب جودة براتب شهري 8000 جنيه

15 فني صيانة عامة براتب 8300 جنيه

5 موظفين إداريين براتب 13930 جنيهًا

20 من ذوي الهمم براتب 8000 جنيه

5 مهندسين كهرباء براتب 17500 جنيه

5 مهندسين ميكانيكا براتب 17500 جنيه

5 مهندسين ميكاترونيكس براتب 17500 جنيه

وأكدت وزارة العمل أن جميع هذه الوظائف تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم الصناعة وتعزيز فرص التشغيل في المحافظات الصناعية الكبرى، وعلى رأسها محافظة السويس التي تعد من أهم المراكز الاستثمارية في مصر.

شروط التقديم في وظائف وزارة العمل 2025

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، جاءت أبرزها كالتالي:

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و35 عامًا

أن يكون مقيمًا داخل مصر

أن تتناسب المؤهلات الدراسية والخبرة العملية مع طبيعة الوظيفة المطلوبة

الالتزام باللوائح والتعليمات الداخلية للشركة

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الفنية المقررة

كما أشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من يوم 21 وحتى 25 أكتوبر الجاري، عبر النموذج الإلكتروني الرسمي المخصص على الإنترنت من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/jwq70pqyQH

فرص مميزة لذوي الهمم ضمن المبادرة

في لفتة إنسانية تؤكد التزام الحكومة بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل، خصصت وزارة العمل 20 فرصة وظيفية للأشخاص من ذوي الهمم داخل الشركة، برواتب مجزية تبلغ 8000 جنيه شهريًا، مع توفير بيئة عمل آمنة ومجهزة تراعي احتياجاتهم الخاصة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير فرص متكافئة لهم تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في التنمية.

دعم مستمر للشباب ومكافحة البطالة

وشددت وزارة العمل في بيانها على أن الإعلان الجديد يأتي استمرارًا لجهودها في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وخفض معدلات البطالة عبر التعاون مع القطاع الخاص والمصانع الوطنية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحديث قاعدة بيانات التشغيل بشكل مستمر لضمان وصول الفرص للمستحقين في جميع المحافظات.

كما تعمل الوزارة من خلال مبادرة «التشغيل الوطني» على توسيع نطاق فرص العمل داخل الشركات الصناعية الكبرى، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق وتوفير فرص حياة كريمة للشباب.

توجيهات وزارة العمل للمواطنين

دعت وزارة العمل جميع الراغبين في التقديم إلى الإسراع بتسجيل بياناتهم عبر النموذج الإلكتروني الرسمي، والتأكد من دقة المعلومات المقدمة، مؤكدة أن التقديم مجاني تمامًا ولا يتم عبر أي وسطاء أو سماسرة.

كما شددت الوزارة على أنها لن تعتد بأي طلبات تُقدّم خارج القنوات الرسمية أو بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، داعية المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط لتجنب عمليات الاحتيال.

تأتي هذه الوظائف الجديدة في إطار الجهود المبذولة لتحويل محافظة السويس إلى وجهة استثمارية متكاملة، خاصة في ظل التوسع الصناعي الذي تشهده المنطقة، واهتمام الحكومة بتطوير محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لجذب المزيد من الشركات العالمية.