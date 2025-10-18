قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مفاجأة من وزارة العمل.. وظائف جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه

وظائف جديدة براتب يصل إلى 9500
وظائف جديدة براتب يصل إلى 9500
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة العمل في نشراتها القومية للتشغيل عن توافر 100 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن الإداري بإحدى الشركات الكبرى العاملة في محافظة القاهرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات دعمًا لسوق العمل المصري وتنفيذًا لسياسات التشغيل القومي التي تستهدف الحد من البطالة ورفع مستوى الدخل.

فرص عمل برواتب تصل إلى 9500 جنيه

وأوضحت الوزارة أن الرواتب المعروضة ضمن هذه الوظائف تعد من الأعلى في فئة وظائف الأمن، حيث تتراوح بين 7000 و9500 جنيه شهريًا، مع توفير باقة من المزايا والخدمات للعاملين لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين شروط العمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة.

مزايا غير مسبوقة للعاملين

أكدت وزارة العمل أن الوظائف المطروحة تتضمن مجموعة من المزايا التي تمنح العاملين شعورًا بالاستقرار، وتشمل:

  1. تأمينًا اجتماعيًا وصحيًا شاملًا يغطي العامل وأسرته
  2. توفير سكن مجهز ومناسب بالقرب من مواقع العمل
  3. وسائل مواصلات داخلية منتظمة ومجانية للعاملين
  4. حوافز شهرية مجزية مرتبطة بالأداء
  5. فرصًا حقيقية للترقي داخل الشركة بناءً على الكفاءة والانضباط

وتعد هذه المزايا جزءًا من خطة الوزارة لتحسين بيئة العمل وتطبيق معايير العمل اللائق بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم التشغيل المستدام.

شروط التقدم للوظائف

حددت النشرة القومية للتشغيل التابعة للوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة، وجاءت كالتالي:

  • ألا يقل المؤهل الدراسي عن المرحلة الابتدائية
  • أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 19 و50 عامًا
  • الالتزام الكامل بمواعيد العمل ونظام الشركة
  • التمتع بلياقة بدنية وصحية مناسبة لطبيعة العمل الأمني
  • وشددت وزارة العمل على أهمية الالتزام بالضوابط المطلوبة لضمان اختيار العناصر المناسبة التي تتوافق مع متطلبات الشركة من حيث الانضباط والكفاءة.

كيفية التقديم والتواصل

دعت الوزارة الراغبين في شغل الوظائف الجديدة إلى التواصل المباشر عبر الرقم 01015825405، أو التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: www.manpower.gov.eg.
وأكدت أن استقبال الطلبات متاح حتى اكتمال العدد المطلوب، مشيرة إلى أن المقابلات الشخصية ستتم وفق جدول زمني تحدده الشركة لاحقًا بالتنسيق مع وزارة العمل.

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الشاملة لفتح آفاق جديدة للتشغيل في مختلف المحافظات، من خلال التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية تضمن دخلًا كريمًا للمواطنين.

كما أشارت إلى أن وزارة العمل تعمل على ربط احتياجات سوق العمل بمهارات الباحثين عن وظائف، من خلال النشرات القومية للتشغيل التي تصدرها بصفة دورية وتشمل مئات الفرص المتنوعة في قطاعات الأمن، الصناعة، الخدمات، والتجارة.

 

وزارة العمل العمل وزارة العمل فرصة عمل جديدة محافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

بالصور

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر
فوائد ماسك الموز وزيت الزيتون للشعر

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006
رينو ميجان موديل 2006

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد