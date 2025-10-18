مفاجأة من وزارة العمل.. وظائف جديدة براتب يصل إلى 9500 جنيه

أعلنت وزارة العمل في نشراتها القومية للتشغيل عن توافر 100 فرصة عمل جديدة في مجال الأمن الإداري بإحدى الشركات الكبرى العاملة في محافظة القاهرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات دعمًا لسوق العمل المصري وتنفيذًا لسياسات التشغيل القومي التي تستهدف الحد من البطالة ورفع مستوى الدخل.

فرص عمل برواتب تصل إلى 9500 جنيه

وأوضحت الوزارة أن الرواتب المعروضة ضمن هذه الوظائف تعد من الأعلى في فئة وظائف الأمن، حيث تتراوح بين 7000 و9500 جنيه شهريًا، مع توفير باقة من المزايا والخدمات للعاملين لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين شروط العمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة.



مزايا غير مسبوقة للعاملين

أكدت وزارة العمل أن الوظائف المطروحة تتضمن مجموعة من المزايا التي تمنح العاملين شعورًا بالاستقرار، وتشمل:

تأمينًا اجتماعيًا وصحيًا شاملًا يغطي العامل وأسرته توفير سكن مجهز ومناسب بالقرب من مواقع العمل وسائل مواصلات داخلية منتظمة ومجانية للعاملين حوافز شهرية مجزية مرتبطة بالأداء فرصًا حقيقية للترقي داخل الشركة بناءً على الكفاءة والانضباط

وتعد هذه المزايا جزءًا من خطة الوزارة لتحسين بيئة العمل وتطبيق معايير العمل اللائق بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم التشغيل المستدام.

شروط التقدم للوظائف

حددت النشرة القومية للتشغيل التابعة للوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة، وجاءت كالتالي:

ألا يقل المؤهل الدراسي عن المرحلة الابتدائية

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 19 و50 عامًا

الالتزام الكامل بمواعيد العمل ونظام الشركة

التمتع بلياقة بدنية وصحية مناسبة لطبيعة العمل الأمني

وشددت وزارة العمل على أهمية الالتزام بالضوابط المطلوبة لضمان اختيار العناصر المناسبة التي تتوافق مع متطلبات الشركة من حيث الانضباط والكفاءة.

كيفية التقديم والتواصل

دعت الوزارة الراغبين في شغل الوظائف الجديدة إلى التواصل المباشر عبر الرقم 01015825405، أو التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: www.manpower.gov.eg.

وأكدت أن استقبال الطلبات متاح حتى اكتمال العدد المطلوب، مشيرة إلى أن المقابلات الشخصية ستتم وفق جدول زمني تحدده الشركة لاحقًا بالتنسيق مع وزارة العمل.

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها الشاملة لفتح آفاق جديدة للتشغيل في مختلف المحافظات، من خلال التعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية تضمن دخلًا كريمًا للمواطنين.

كما أشارت إلى أن وزارة العمل تعمل على ربط احتياجات سوق العمل بمهارات الباحثين عن وظائف، من خلال النشرات القومية للتشغيل التي تصدرها بصفة دورية وتشمل مئات الفرص المتنوعة في قطاعات الأمن، الصناعة، الخدمات، والتجارة.