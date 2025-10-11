قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
500 دولار شهرياً.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة في لبنان

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فرص عمل جديدة في شركة "فارما" بدولة لبنان، ضمن المهن الفنية المتخصصة في مجالي الكهرباء والميكانيكا.

أوضح "جبران"، أن باب التقديم مفتوح بدءًا من يوم 9 أكتوبر ولمدة 5 أيام، عبر الرابط الرسمي، https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/inde.

وأشار الوزير إلى أن فرص العمل تشمل عدة تخصصات، منها: كهربائي، ميكانيكي معدات، فني كهروميكانيكي، ميكانيكي تدفئة وتبريد وتهوية.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن شروط ومميزات الوظائف تتضمن: مدة التعاقد 3 سنوات، ويشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال المتخصص، وألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

-الراتب الشهري 500 دولار أمريكي، ويتم توفير بوليصة تأمين وسكن للعمال.

-تغطية تكاليف السفر ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى تأمين استخراج التأشيرة وتصاريح العمل على نفقة صاحب العمل.

-ضرورة الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة في المهنة المرشح لها.
 

وزير العمل لبنان الكهرباء والميكانيكا فرص العمل تخصصات

