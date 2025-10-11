وزير العمل : انتخاب مصر للمرة الثانية لرئاسة مجلس إدارة العمل العربي يعكس الثقة في قيادتها ودورها الإقليمي

أكد محمد جبران وزير العمل، أن انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، يعكس مكانتها وثقة الدول العربية في قيادتها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز ثمرة الدعم والجهود المتواصلة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال جبران في تصريحات خاصة لـ(راديو النيل) إن قوة مصر وثقلها داخل المجتمع العربي تنبع من جهود الرئيس السيسي، الذي يدعم دائمًا العمل العربي المشترك ويؤمن بوحدة الصف العربي، موضحًا أن العام الماضي شهد تولي مصر هذا المنصب للمرة الأولى منذ غياب دام عشرين عامًا، قبل أن يتم انتخابها هذا العام مجددًا لمدة عامين متتاليين، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأضاف الوزير أن هذا الاختيار المتجدد يعبر عن ثقة الدول العربية في مصر واستحقاقها لهذه المكانة، مؤكدًا أن مصر أصبحت قاطرة السلام في المنطقة العربية بفضل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار جبران إلى أن منظمة العمل العربية تعمل بمحاذاة منظمة العمل الدولية للحفاظ على حقوق العمال والدول العربية، ولضمان عدم إدراج أي دولة عربية في القوائم الخاصة بالمخالفات، لما لذلك من تأثير سلبي على بيئة الاستثمار والتنمية.

كما أوضح أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز دائمًا على تعزيز الثقة والتعاون مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، بما يخدم مصالح الدول العربية.

وأعلن وزير العمل أن يوم الثلاثاء المقبل سيشهد اجتماعًا مهمًا يضم وزراء عمل الدول العربية والإسلامية، معربًا عن تطلعه لأن تكون مصر "عند حسن ظن الأشقاء العرب الذين منحونا ثقتهم مجددًا".

واستعرض جبران جهود مصر في المؤتمر السابق بـجنيف، حيث نجحت في انتزاع اعتراف دولي باعتبار دولة فلسطين دولة مراقب وليست منظمة، واصفًا ذلك بأنه "انتصار عربي كبير".

واختتم الوزير تصريحاته قائلاً: "ليس من المصادفة أن تتولى مصر رئاسة مجلس العمل العربي، إلى جانب قيادة منظمة اليونسكو، واجتماعها مع قادة العالم نصرةً للقضية الفلسطينية فمصر اليوم تقود العالم العربي بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل".

ع م م