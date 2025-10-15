قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العمل يحث العاملين المصريين بالخارج على الإتقان في العمل كونهم "سفراء لبلاهم"

وزير العمل
وزير العمل
أ ش أ

  حث وزير العمل محمد جبران، العاملين المصريين بالخارج، على بذل كل الجهود والإتقان في العمل؛ كونهم سفراء لبلادهم، مؤكدا تقديره للعمال والمهندسين المصريين.
جاء ذلك خلال زيارة وزير العمل، اليوم /الأربعاء/، موقع عمل شركة المقاولون العرب في قطر "ذات الاستثمار القطري المصري"، ولقائه المهندسين والعمال المصريين، وقيادات الشركة، بحضور سفير مصر لدى قطر وليد الفقي، وذلك تزامنا مع مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، على مدار يومين.
وأصدر الوزير توجيهاته المستمرة إلى مكتب التمثيل العمالي في الدوحة على أهمية التواصل مع العمال المصريين، والتعاون معهم في حالة وجود أي تحديات أو استفسارات، وتنظيم لقاءات توعوية بالحقوق والواجبات. 
وأشاد بما يشهده قطاع التشييد والبناء فى قطر من نمو كبير وإتاحته الفرصة للشركات المصرية المشاركة والمساهمة عن طريق شركة مصرية كبيرة تعمل في "التشييد والبناء" وهي شركة المقاولون العرب.
واستعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، وجاهزيتها المستمرة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل في دولة قطر، متطرقا إلى "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تقوم بدور كبير في توعية عمال مصر قبل السفر، بحقوقهم وواجباتهم.
كما استعرض دور قانون العمل الجديد في صناعة بيئة عمل لائقة داخل مصر لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، وكذلك تنظيم شركات الحاق العمالة؛ بما يؤدي إلى وجود شركات ملتزمة بالقانون وذلك حفاظا على حقوق العمال وأصحاب الأعمال في ذات الوقت.
م ع ى - ك ف 

وزير العمل المصريين الاستثمار القطري المصري

