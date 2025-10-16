قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم شوفي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
أصل الحكاية

أعمال حرة .. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في الإمارات

ولاء خنيزي

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة مجموعة من فرص العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، الهادفة إلى فتح آفاق جديدة لسوق العمل الخارجي أمام العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل للعمالة الماهرة، وقد جاء ذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة السيدة منال عبد العزيز، الملحق العمالي بدولة الإمارات.

الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المعلنة تشمل التخصصات التالية:

  • نجار مسلح
  • حداد مسلح
  • نجار خشب أثاث (موبيليا)
  • صباغ خشب أثاث
  • فني جبس بورد
  • فني سيراميك
  • فني محارة
  • سباك

الرواتب المتاحة للتخصصات المختلفة

أشارت وزارة العمل إلى أن الرواتب تتراوح بين 1800 و2200 درهم إماراتي شهريًا (ما يعادل نحو 28 ألف جنيه مصري) للتخصصات العامة، فيما يتراوح راتب وظيفة السباك بين 1600 و2000 درهم، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية تُحتسب وفقًا للإنتاجية.

امتيازات التعاقد ومزايا العمل

أكدت وزارة العمل أن الشركة الإماراتية اتاحت العديد من الامتيازات للراغبين في العمل بها، حيث جاءت تلك الامتيازات كالتالي:

  • تتحمل الشركة كامل تذاكر السفر.
  • تتحمل الشركة مصروفات الاستقدام.
  • توفر الشركة السكن والمواصلات، مع الالتزام بجميع بنود التعاقد وفقًا لقانون العمل الإماراتي، ما يضمن حقوق العمالة ويحافظ على بيئة عمل مستقرة وآمنة.

الشروط والمعايير المطلوبة للتقديم

كشفت الوزارة عن الشروط الأساسية للتقدم لهذه الفرص، وتضمنت هذه الشروط النقاط الآتية:

  • أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و40 عامًا
  • امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في التخصص المطلوب

مواعيد المقابلات وآلية التقديم

وفي هذا السياق، صرّحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، في تصريحات صحفية، بأنه سيتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الوزارة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 أكتوبر 2025، وذلك في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة، وأشارت بأن اليوم الخميس الموافق 16 اكتوبر هو اخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق عبر الموقع الرسمي المخصص من قبل وزارة العمل.

وظائف وظائف جديدة الإمارات وزارة العمل أعمال حرة

المزيد

