أونروا: 8 آلاف معلم جاهزون لاستئناف العملية التعليمية في غزة
محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
أخبار العالم

34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قال مركز غزة لحقوق الإنسان في بيان صحفي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إنه "وثّق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كان أفظعها المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال عصر الجمعة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، حين استهدفت مركبة مدنية تقل أفراد عائلة أبو شعبان بعد أن تقدّمت نحو شرق المدينة".

وأدان المركز، اليوم السبت، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته الدموية على قطاع غزة، التي كان أحدثها استهداف مركبة واستشهاد 11 مدنياً من عائلة واحدة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الجاري، متعاملاً معه وكأنه غير موجود"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

واستشهد 11 فلسطينياً من عائلة واحدة، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية شرق مدينة غزة مساء الجمعة، في حادث هو الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار قبل أسبوعين، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة في بيان، إن القصف استهدف مركبة تقل أفراد عائلة أبو شعبان أثناء عودتهم إلى منزلهم في حي الزيتون شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد جميع من كانوا بداخلها.

وأوضح بصل أن بين الشهداء سبعة أطفال وثلاث نساء ورجلاً، مشيراً إلى أن طواقم الإنقاذ واجهت صعوبة في انتشال الجثامين بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة في المنطقة المستهدفة .

القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار المجزرة الاحتلال غزة

