محافظ أسوان: تنسيق مع البترول لتوصيل الغاز من غرب إلى شرق النيل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

أرشيفية لانقلاب مركب
أرشيفية لانقلاب مركب
محمد على

انقلب قارب يحمل نحو 30 مهاجرًا على بُعد خمسين ميلًا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ما أسفر عن مقتل شخص وفقدان نحو عشرين آخرين، بينما تم إنقاذ 11 ناجيًا.

وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة فتجرى حاليًا عملية بحث وإنقاذ واسعة بإشراف مركز التنسيق والإنقاذ المالطي (RCC Malta) بعد رصد القارب المقلوب في منطقة تقع جنوب شرقي لامبيدوزا. 

وقد تم تحديد موقع القارب من قِبل طائرة المراقبة الإيطالية مانتا 10-03 التابعة لخفر السواحل، والتي أطلقت قارب إنقاذ بعد اكتشاف الحادث.

وفق ما قال ناجون، فإن المفقودين يبلغ عددهم نحو 20 شخصًا، وتشارك في عملية الإنقاذ زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي، وطائرة مالطية، وسفينة تجارية تم تحويل مسارها إلى المنطقة، بالإضافة إلى طائرة تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية. 

ويضم الناجون ثلاث نساء وقاصرين اثنين من أصول مصرية وإريترية وسودانية وصومالية، وأفادوا بأنهم غادروا مدينة تاجوراء الليبية على متن قارب صغير يبلغ طوله ثمانية أمتار وعلى متنه 34 شخصًا. وبذلك يُقدّر عدد المفقودين حاليًا بـ22 شخصًا.

ووصل 11 ناجيًا إلى جزيرة لامبيدوزا على متن الزورق CP 322، ومعهم جثة امرأة يُعتقد أنها من أصل صومالي.

ثلاث نساء قاصرين أصول مصرية

