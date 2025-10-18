قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
أخبار العالم

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
محمد على

في ضوء الإدانة التي أطلقتها المتحدثة باسم البيت الأبيض، لعشرات الملايين من الأمريكيين، طالب ديمقراطيون في الكونجرس بضرورة رحيلها بقول الأعضاء إنها "يجب أن تستقيل".

ودأب دونالد ترامب، على إدانة من يختلفون معه منذ فترة ، إلا أن خطابه عن الديمقراطيين اتخذ منحىً هستيريًا مؤخرًا وهو ما أيدته المتحدثة المفضلة لديه.

قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، لشبكة فوكس نيوز: “إن الدائرة الانتخابية الرئيسية للحزب الديمقراطي تتكون من إرهابيين موالين لحماس والمهاجرين غير الشرعيين والمجرمين”.

كما تصدرت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، «الترند» بسبب ردها غير المتوقع على سؤال لمراسل موقع «هاف بوست» الأمريكي عبر أحد تطبيقات المحادثة للبيت الأبيض، عن سبب اختيار العاصمة المجرية بودابست لعقد قمة بين رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأجابت «ليفيت» عن هذا السؤال، قائلة: «أمك هي من اختارت بودابست».. وعندما سألها المراسل إن كانت تعتبر أن ردها ساخر، هاجمت ليفيت الموقع الإخباري قائلة: «من المضحك بالنسبة لي أنك تعتبر نفسك صحفيا.. أنت يساري متطرف لا يأخذ أحد موقعك على محمل الجد، حتى زملاؤكِ في وسائل الإعلام، توقف عن إرسال أسئلتك المخادعة والمتحيزة والسخيفة إليَّ».

مَن هي كارولين ليفيت؟
- ولدت يوم 24 أغسطس 1997 في ولاية «نيوهامبشير»، شمال شرقي الولايات المتحدة.

- نشأت في عائلة تدير أعمالًا صغيرة، إذ كانت تعمل في سن مبكرة في محل لبيع الآيس كريم مملوك لعائلتها في مدينة أتكينسون.

- متزوجة ولديها طفل يدعى نيكولاس.

- درست في مدرسة سنترال كاثوليك الثانوية بمدينة لورانس في ولاية ماساشوستس.

- التحقت بكلية سانت أنسيلم وحصلت على بكالوريوس في السياسة والاتصالات عام 2019.

- أتيحت لها الفرصة للعمل خلال انتخابات عام 2016 في قناة «فوكس نيوز»، حيث التقت العديد من المرشحين الرئاسيين في حرم الجامعة.

- أسست ليفيت نادي «سانت أنسيلم» للإذاعة، وتطوعت في معهد «نيوهامبشير للسياسة».

- عملت في محطة تلفزيونية محلية متنقلة بولايتها من أجل إنتاج برامج وثائقية.

- 2018 تقدمت كارولين ليفيت بطلب للتوظيف في البيت الأبيض، وتم قبولها عقب تخرجها في الجامعة، لتبدأ العمل ككاتبة رئاسية.

- خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى عملت ليفيت مساعدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض حينها كايلي مكيناني. 

وقالت ليفيت في تصريح لها: «ساعدت مكيناني في الإعداد للإحاطات الصحفية، وحاربت وسائل الإعلام المتحيزة، وأسهمت بفخر في إيصال أجندة الرئيس ترامب (أمريكا أولا) التي رفعت شأن المواطنين المنسيين».

- بعد فترة عملها في البيت الأبيض أصبحت ليفيت مديرة الاتصالات لعضو الكونجرس الأمريكي إليز ستيفانيك التي رشحها ترامب عام 2024 سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

- 2022، في انتخابات الكونجرس التمهيدية فازت ليفيت بترشيح الحزب الجمهوري عن ولاية «نيوهامبشير»، لكنها خسرت في الانتخابات العامة أمام منافسها الديمقراطي كريس باباس.

- في 2024، اختارها ترامب لتكون متحدثة باسم حملته الانتخابية التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

- في 15 نوفمبر 2024 أعلن ترامب ترشيح كارولين ليفيت لشغل منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، لتكون أصغر من يشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.


 

أمك هي التي اقترحت استقالة كارولين متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت ترامب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
جويل مردينيان
