باريس ولندن يتشاوران لصياغة قرار أممي لإرسال قوات لغزة

قالت فرنسا إنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة، وفق ما ذكرت بي بي سي عربي.

وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مع عدد من الدول المهتمة بالمساهمة في هذه القوة.

وذكر المسؤول "نجري أيضاً محادثات حول قرار محتمل لمجلس الأمن الدولي لدعم هذا الجهد".

وتسيطر إسرائيل على كلّ المنافذ المؤدية لغزّة.. ويتعيّن عليها بموجب الاتفاق أن تفتح معبر رفح الذي يصل القطاع المُحاصر، للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول.

لكنّ السلطات الإسرائيلية أعلنت الخميس الماضي أنها ستحدد تاريخ إعادة فتح المعبر في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية لن تعبر منه.

وتسمح إسرائيل حاليا بدخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم بشكل أساسي، لكن المنظمات الإنسانية تشتكي من بطء الإجراءات فيه.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية بأنّ أنقرة ستشارك في البحث عن جثث رهائن بين أنقاض المباني، مشيرة إلى أنّ مسعفين من "أفاد"، الوكالة التركية لإدارة الكوارث والحالات الطارئة، سيقومون بهذه المهمة.

وقال مسؤول تركي إنّ "81 عنصراً في أفاد موجودون حاليا في الموقع، بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

وأضافت حماس في بيانها أنّ جثامين الرهائن الإسرائيليين "التي تمكّنت من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة، فيما يتطلب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حالياً بسبب منع الاحتلال دخولها".