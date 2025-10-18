قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. هل يؤثر على ثمن الخضروات والفاكهة بالأسواق؟
مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين
أسرار المقبرة المعلقة ومقبرة زوجات تحتمس الثالث الأجنبيات بالاقصر| تفاصيل
انتظروا عودة سيرك الدراويش.. محسن صالح يروي تفاصيل تدريب الإسماعيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير: مصر تضع إعادة إعمار غزة على رأس أولوياتها.. وتستعد لمؤتمر دولي

إسراء صبري

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن القاهرة تضع ملف إعادة إعمار غزة على قمة أولوياتها الوطنية والإقليمية، في ظل ما يعانيه القطاع من دمار واسع وافتقاد لمقومات الحياة الأساسية.

وأوضح أحمد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن مؤتمرًا دوليًا ستنظمه مصر في النصف الثاني من نوفمبر المقبل ضمن رؤية شاملة تهدف إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي وتمويل مشروعات الإعمار.

وأضاف أن التحرك المصري يقوم على هدفين رئيسيين، وهما تثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية، لمواجهة مخططات التهجير القسري التي تسعى إليها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وذكر أن الهدف الثاني يتمثل في إطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار من خلال تحالف بين الشركات المصرية والعالمية، يعكس خبرات مصر الرائدة في مجالات البناء والمقاولات، ويؤكد حرصها على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعم استقراره.

وأكد أن هذا التحرك يعكس الموقف المصري الثابت الداعي إلى حل سياسي عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويضع حدًا لمعاناة غزة المستمرة، مشددًا على أن إعمار القطاع يمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

توروب وديانج

يواجه المجهول.. 4 أزمات تحاصر مدرب الأهلي قبل مواجهة بطل بوروندي

أحمد شوبير

الطريق نحو النجمة الجديدة.. شوبير يدعم الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار

النادي الأهلي

بعثة الأهلي تتوجه لمطار بوجامبورا عقب مباراة «إيجل نوار»

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

