الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح"بمهرجان الجونة السينمائي

قبل عرضه العربي الأول بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي المقامة حاليا ، تم الكشف عن البوستر الرسمي للفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" للمخرجة آمال قلاتي والذي ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة من المهرجان الذي يمتد إلى 24 أكتوبر .

يُظهر البوستر البطلين الرئيسيين للفيلم، سليم بكار وآية بالأغا، وهما يقفان في صحراء واسعة وعاصفة، يكسر صراخهما الصاخب الصمت المحيط بهما. تتوافق الألوان الناعمة للرمال والسماء مع مزاج الفيلم الهادئ والمتأمل، تعكس هذه الصورة مواضيع الفيلم المتمثلة في الحرية والهوية وطاقة الشباب .

تدور أحداث الفيلم حول عليسة المتمردة، ذات التسعة عشر عامًا، ومهدي الخجول، ذو الثلاثة والعشرين عامًا، اللذان يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما. وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان صندانس السينمائي الدولي وشارك بعدها في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط حيث فاز بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل وجائزة أفضل أداء لآية بالأغا، ومهرجان تورنتو السينمائي للفيلم العربي وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي، ومهرجان غالواي السينمائي الدولي وفاز بجائزة لجنة تحكيم الأجيال، ومهرجان MOOOV السينمائي حيث فاز بجائزة ما وراء الكواليس ، كما شارك بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي .

الفيلم من تأليف وإخراج آمال قلاتي وإنتاج أسما شيبوب لأطلس فيجن وبطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان. الفيلم من تصوير فريدة مرزوق ومونتاج أمال قلاتي وغالية لاكروا ومالك كمون، وموسيقى عمر علولو. تتولى MAD Distribution مهام توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي.

آمال قلاتي مخرجة وكاتبة سيناريو ومصورة تونسية، خلال دراستها للقانون في جامعة السوربون، عملت مساعدة مخرج في أفلام مثل "Après Mai" لأوليفييه أساياس و"جسد غريب" لرجاء عماري. في عام 2017، خاضت تجربتها الإخراجية الأولى بفيلم "Black Mamba"، الذي شارك في أكثر من 60 مهرجانًا دوليًا وحاز على 20 جائزة، ثم حصلت عليه لاحقًا قناتي Canal+ وRT الإيطالية.

كما نال فيلمها القصير الثاني، Chitana 2022، تقديرًا دوليًا واسعًا.

عُرض فيلمها الروائي الطويل الأول، "وين ياخذنا الريح"، لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير 2025، وعُرض منذ ذلك الحين في مهرجانات رئيسية حول العالم.