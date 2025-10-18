قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025 ، تزداد التساؤلات حول الضوابط القانونية الخاصة بتنازل المرشحين عن خوض الانتخابات، لاسيما بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين، وتحديد آخر موعد للتنازل من قبل المترشحين بالانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات .

حدد القانون ضوابط تنازل المرشحين، وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وضبط العملية الانتخابية قبل بدء التصويت.

وبحسب المادة (20) من قانون مجلس النواب لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتجدر الاشارة الى أن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت المقبل، 25 أكتوبر 2025، آخر موعد للتنازل من قبل المترشحين بانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تنشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025.

على أن يتم الإعلان القائمة النهائية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب، الخميس المقبل، 23 أكتوبر 2025 .