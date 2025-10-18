أوروبا تنتفض ضد اللاجئين.. 20 دولة تبدأ تسهيل ترحيل الأفغان

دعت 20 دولة أوروبية، السبت، المفوضية الأوروبية إلى توفير مزيد من الخيارات لـ ترحيل اللاجئين الأفغان الذين لا يحملون تصاريح إقامة إلى وطنهم.

ترحيل اللاجئين الأفغان

ونشرت الحكومة الهولندية رسالة بهذا الخصوص موجهة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماجنوس برونر.

وجاء في الرسالة أن العام الماضي شهد صدور قرارات ترحيل بحق 22 ألفًا و870 أفغانيًا داخل الاتحاد الأوروبي، لكن 435 منهم فقط عادوا فعليًا إلى أفغانستان، التي تخضع الآن مجددًا لسيطرة حركة طالبان الإسلامية المتشددة.

طالبت الدول الموقعة بأن يتم التعامل مع مسألة العودة الطوعية أو القسرية إلى أفغانستان بوصفها "مسؤولية مشتركة" على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما دعت الرسالة إلى دراسة مزيد من الخيارات لإتاحة عمليات الترحيل إلى أفغانستان، مع إعطاء الأولوية لأولئك "الذين يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن القومي".

وتم توقيع الرسالة بمبادرة من بلجيكا، وشاركت فيها كل من بلغاريا وقبرص وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا والنمسا وبولندا وسلوفاكيا والسويد والتشيك وهولندا.

كما وقعت عليها النرويج، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تنتمي إلى منطقة شنجن وتتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء.

وتجري ألمانيا حاليا مفاوضات مع حركة طالبان بشأن ترحيل الأفغان إلى بلادهم، وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن المحادثات “متقدمة جدا”.

وتعد الاتصالات مع طالبان مسألة مثيرة للجدل، لأن الحكومة الألمانية لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الحركة التي استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.

ولا تزال طالبان في عزلة دولية بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء. ومنذ عودة الحركة إلى الحكم، جرى تنفيذ عمليتي ترحيل لأفغان من ألمانيا بمساعدة دولة قطر.