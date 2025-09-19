أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين

أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة عن تنفيذ عملية مداهمة في مخيم شاتيلا للاجئين وضبط 55 شخصا وكميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والذخائر.

أوضح الجيش اللبناني في بيان له أن الأشخاص المضبوطين يحملون بينهم لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، بحسب ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأشار إلى أن المستودع تستخدمه إحدى العصابات لتخزين المواد المخدرة ومنشأة مخصصة لترويج هذه المواد على نطاق واسع في مناطق مختلفة، واشتبكت قوات الجيش اللبناني مع مطلوبين ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وأوقفت ٥٥ شخصا، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

وقال الجيش اللبناني إن هذه العملية خطوة حاسمة في سياق الحملة المستمرة التي يقوم بها لمكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المتورطين في ترويجها، والحد من خطرها على المجتمع.