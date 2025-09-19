قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
حتى الأحد القادم.. فتح باب تعديل الترشيح أمام الطلاب الجدد بجامعة الأزهر
الدويري: اجتياز حماس للحدود المصرية في 2008 خطأ فادح لا مبرر له
تقييم طبي فورا.. حسام موافي يكشف أسباب تورم القدمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تتحدى الناتو: ميج31 روسية تجوب سماء إستونيا 12 دقيقة

ميج-31
ميج-31

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن ثلاث طائرات روسية اخترقت المجال الجوي الإستوني اليوم الجمعة، مضيفةً أنها استدعت القائم بالأعمال الروسي على خلفية الحادث.

وأضافت الخارجية الإستونية أن ثلاث طائرات روسية مقاتلة من طراز ميج-31 دخلت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا دون إذن، وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة، وفقا لما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإستوني، مارجوس تساهكنا: "لقد انتهكت روسيا بالفعل المجال الجوي الإستوني أربع مرات هذا العام، وهو أمر غير مقبول في حد ذاته لكن التوغل اليوم، الذي تضمن دخول ثلاث طائرات مقاتلة مجالنا الجوي، يُعد وقاحة غير مسبوقة".

وأضاف: "يجب مواجهة اختبار روسيا المتزايد للحدود وعدوانيتها المتزايدة بزيادة سريعة في الضغوط السياسية والاقتصادية".

يأتي حادث يوم الجمعة بعد أن انتهكت طائرات روسية بدون طيار المجال الجوي البولندي والروماني في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع حلفاء الناتو إلى التعهد بتعزيز دفاعاتهم على الجناح الشرقي للحلف.

وزارة الخارجية الإستونية موسكو تتحدى الناتو ميغ 31 روسية سماء إستونيا المجال الجوي الإستوني خليج فنلندا وزير الخارجية الإستوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

الصلاة

هل رفع الصوت أثناء الصلاة للتنبيه بأمر ما يبطلها؟.. أمين الإفتاء يجيب

خطيب المسجد الحرام

لابد من الانتقال من الدنيا.. خطيب المسجد الحرام: لهذا أرسل الله لعباده رسلا

رئيس جامعة الأزهر

بداية العام الدراسي.. رئيس جامعة الأزهر: هدفنا تخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم

بالصور

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد