وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة مورافكا في دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكّنت من السيطرة على بلدة مورافكا في دونيتسك الشعبية.



وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر، نفذت القوات المسلحة الروسية 4 ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات هجومية من دون طيار. استهدفت هذه الضربات منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، من بينها ترسانات، ومركز تدريب لمشغلي أنظمة الطائرات من دون طيار، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق طائرات من دون طيار بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".



وعلى مدار الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية عدداً من الألوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.



وعلى محور خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين، ولواء من الحرس الوطني.



وخلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1250 جندياً، و4 دبابات، و9 مركبات قتالية مدرعة، و50 مركبة، و16 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 9 مراكز للحرب الإلكترونية، و42 مستودعاً للذخيرة والإمدادات.



وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت دبابة، و4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم محمولاً جواً، ولواءين هجوميين، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.



وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1660 جندياً، ودبابتين، و14 مركبة قتالية مدرعة (منها 6 مركبات غربية الصنع)، و165 مركبة، و10 قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير 60 محطة للحرب الإلكترونية، إضافة إلى 31 مستودع ذخيرة.



وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة واستهدفت عدداً من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية.