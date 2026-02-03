تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة وغادرته 10 ، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجود بالميناء والتي تم التداول عليها 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقالت هيئة ميناء دمياط ، في بيان صحفي ، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18899 طنا تشمل 1132 طن يوريا و 50 طن مولاس و17717 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64321 طنا تشمل 40031 طن ذرة و 5697 طن حديد و 10649 طن خردة و 5049 طن قمح و 475 طن مواسير و 2420 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 181 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2969 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57836 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29771 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3012 حركة .