مواعيد انطلاق قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بمطروح

​أعلنت منطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون والتنسيق المشترك مع مديرية التربية والتعليم بمطروح، عن انطلاق فعاليات "قافلة الأزهر التعليمية" الكبرى لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية بفرعيها (العام والأزهري) بمدينتي مرسى مطروح وسيوة، وذلك بمشاركة نخبة من السادة مستشاري المواد الدراسية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

​تبدأ المحاضرات يوم السبت المقبل الموافق 7 فبراير 2026م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

​ومن المقرر انعقاد المحاضرات ​بمدينة مرسى مطروح:

​للطالبات: قاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

​للطلاب (البنين): قاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح.

وفي مدينة سيوة:

​للطالبات: قاعة مكتبة مصر العامة بسيوة.

​للطلاب (البنين): قاعة مديرية التضامن الاجتماعي بسيوة.

واوضح الشيخ عطية سالم (رئيس الإدارة المركزية للمنطقة) أن هذه القافلة تأتي تفعيلاً للتعاون المثمر بين كافة الجهات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة لتقديم الدعم الأكاديمي المجاني للطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مؤكداً أن المنطقة أتمت استعداداتها لاستقبال الطلاب.

كما وجه الشكر للواء محافظ مطروح على موافقته بتخصيص القاعات وتوفير سبل الإقامة والإعاشة للمحاضرين.

