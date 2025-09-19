قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
وزير الدفاع الباكستاني يفجر مفاجأة: السلاح النووي جزء من اتفاقنا مع السعودية

وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف
وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف
ناصر السيد

كشف وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، عن دور القدرات النووية الباكستانية في اتفاقية الدفاع المشترك الاستراتيجية التي وقعتها إسلام أباد مؤخرًا مع السعودية.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، إن قدرات بلاده النووية ستكون "متاحة بشكل كامل" في إطار الاتفاق مع السعودية، مشددًا على أن الاتفاق يهدف إلى ضمان الأمن المشترك بين البلدين.

وأوضح آصف، في تصريحات لشبكة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الاتفاق يمثل "مظلة دفاعية" تقوم على مبدأ الرد المشترك في حال تعرض أي من الدولتين لهجوم، مؤكدًا أنه "لم يتم توجيه الاتفاق ضد طرف بعينه، لكنه رسالة واضحة بأن أي اعتداء سيواجه برد موحّد".

وأشار الوزير الباكستاني إلى أن بلاده، التي أجرت أولى تجاربها النووية عام 1998، تظل "قوة نووية مسؤولة"، ولم تفقد هذه المكانة في أي وقت. 

كما نفى وجود أي مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق مع الرياض، قائلاً: "لا يوجد مبرر لإشراك طرف ثالث في هذا الترتيب الدفاعي".

وفي ما يتعلق بإمكانية انضمام دول أخرى للاتفاق، قال آصف إن "الأمر سابق لأوانه"، لكنه شدد على أن "أبواب باكستان مفتوحة".

وتطرق الوزير الباكستاني إلى المتغيرات في المشهد الدولي، معربًا عن اعتقاده بأن "الصين ستكون القوة العالمية القائدة في المستقبل"، لافتًا إلى أن الأنظار باتت متجهة نحو بكين.

وكانت السعودية وباكستان وقعتا، الأربعاء الماضي، اتفاقية دفاع مشترك، خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى الرياض.

