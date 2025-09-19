الأمم المتحدة تؤكد: الرئيس الفلسطيني سيتحدث عبر الفيديو في الجمعية العامة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) على السماح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإلقاء كلمة أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل عبر الفيديو، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أنها لن تمنحه تأشيرة سفر إلى نيويورك. وقد اتُّخذ القرار بأغلبية ساحقة، حيث أيدته 145 دولة، واعترضت عليه 5 دول، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

ومن المتوقع أن يلقي عباس خطابه في 25 سبتمبر الجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الموقف، ففي عام 1988، مُنع ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، نُقلت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جنيف، حيث ألقى خطابه.

أُعلن القرار الأمريكي قبل شهر تقريبا، قبيل انعقاد المؤتمر السنوي، وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية، بأنه تم رفض تأشيرات دخول 80 مسؤولًا في السلطة الفلسطينية، باستثناء أبو مازن.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أنه "قبل أن تُعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكتين في السلام، يجب عليهما نبذ الإرهاب باستمرار، بما في ذلك هجوم 7 أكتوبر ، ووقف التحريض على الإرهاب في النظام التعليمي، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي وكما تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية سابقا".

وفوجئت السلطة الفلسطينية حينها بالخطوة الأمريكية، وأعلنت أسفها لها، وأكدت أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و"ميثاق الأمم المتحدة"، خاصة وأن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.