مجلس الأمن الدولي يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم

قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة رفض مشروع قرار لرفع العقوبات بشكل دائم عن إيران، ولا يزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية ثمانية أيام لمحاولة الاتفاق على التأجيل.

كان على مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوًا، التصويت على مشروع القرار يوم الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يومًا في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمةً طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الهادف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

صوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار يوم الجمعة وصوّت تسعة أعضاء ضده، بينما امتنع عضوان عن التصويت.