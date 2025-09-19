قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المخابرات البريطانية تغزو الدارك ويب.. منصة سرية لتجنيد جواسيس من روسيا والعالم

ناصر السيد

أطلق جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 بوابة مراسلة جديدة على "دارك ويب" لتسهيل تبادل المعلومات من المُخبرين الأجانب المُحتملين وتجنيد جواسيس من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من روسيا.

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر للصحافة المحلية قبيل إطلاق منصة "سايلنت كورير": "مع تغيّر العالم وتزايد التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تكون المملكة المتحدة دائمًا متقدمة بخطوة على خصومنا".

وأضافت: "وكالاتنا الاستخباراتية عالمية المستوى تقف في طليعة هذا التحدي، وتعمل خلف الكواليس للحفاظ على سلامة الشعب البريطاني".

وأضحت: "نُعزز جهودهم الآن بأحدث التقنيات ليتمكن MI6 من تجنيد جواسيس جدد للمملكة المتحدة - في روسيا وحول العالم".

يوم الجمعة، نشر MI6 سلسلة من مقاطع الفيديو للترويج للمنصة وشرح كيفية عملها.

وتقول أحد الفيديوهات: "لأكثر من مئة عام، كان العمل المباشر هو أساس عمل جهاز الاستخبارات البريطاني MI6".

وتضيف: "إذا كان لديكم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة تتعلق بعدم الاستقرار العالمي أو نشاط استخباراتي معادٍ، يمكنكم الآن التواصل مع جهاز الاستخبارات البريطاني MI6  ومشاركتها بأمان باستخدام سايلنت كورير".

وشرحتMI6  للراغبين في التواصل معها في فيديو منفصل، كيفية قيامهم بهذا مع التحوط من استخدام هواتفهم أو حواسيبهم الشخصية، بالإضافة إلى أي أجهزة تخص العائلة أو الأصدقاء.

كما تنصح وكالة الاستخبارات البريطانية المُخبرين المقيمين في "الدول عالية الخطورة" باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN)، بالإضافة إلى الإجراء المُوصى به، والذي يقترح استخدام تور - وهو متصفح ويب مجاني ومفتوح المصدر لتصفح الإنترنت بخصوصية.

